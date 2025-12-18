GTA, Resident Evil y los videojuegos más ESPERADOS rumbo al 2026

El 2026 se presenta como uno de los años más esperados en cuanto a emociones se refiere para la comunidad gamer que hay en México y el resto del mundo, pues son muchos los videojuegos que se vienen para dicho año y que, sin duda, prometen mucha alegría los usuarios, destacando principalmente Resident Evil y GTA .

Resident Evil es uno de los videojuegos más queridos que este mundo tiene desde su primera aparición hace ya varios años, por lo que la continuación de la saga era algo que sus seguidores ya esperaban. Por su parte, el GTA VI, pese a sus polémicas, sigue en la discusión como el posible gran estreno del 2026.

¿Qué juegos, como el Resident Evil y el GTA VI, llegarán a las consolas en 2026?

Los amantes de la modalidad Mundo Abierto ya esperan con ansias la llegada del GTA VI, mismo que arribaría a las consolas en noviembre del próximo año. Del mismo modo, Resident Evil Requiem figura como uno de los grandes estrenos, a llegar a las pantallas durante finales de febrero del 2026.

Sin embargo, estos no son los únicos videojuegos que prometen un sinfín de emociones para el siguiente año. Consolas como la PlayStation, el Xbox y el Nintendo ya esperan con ansias algunos títulos que destacarán de cara a los próximos meses, entre los que sobresalen Pragmata y The Duskbloods.

Del mismo modo, los clásicos volverán con Mario Tenis Forever, así como otros títulos que esperan tener un éxito profundo como 007: First Light, el cual llegará a las consolas el 27 de marzo. Finalmente, es imposible dejar pasar a Monster Hunter Stories 3: Twister Reflection.

¿Habrá videojuegos deportivos que se estrenen en 2027?

La respuesta tentativa es sí. Y es que, pese a que EA confirmó que el juego de la F1 2026 únicamente será una actualización del formato del 2025, otros de sus deportes, como el EA Sports FC 27, podrían llegar a mediados del año tal y como ha ocurrido a lo largo de las últimas décadas.