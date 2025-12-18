Mbappé, por un récord histórico en el Real Madrid; estos son sus mejores goles de la temporada

El 2025 de Kylian Mbappé , al menos a nivel individual, ha sido uno de los más importantes en su historia. Y es que, con apenas 27 años de edad, el delantero francés está a punto de lograr un récord que hasta ahora ostenta Cristiano Ronaldo, mismo que logró en su etapa como merengue.

Fue hace un par de temporadas cuando el Real Madrid anunció la llegada de Kylian Mbappé procedente del PSG. Los primeros meses de Donatello en La Casa Blanca fueron complicados; sin embargo, una vez superada su etapa de adaptación el francés ha logrado números por demás espectaculares.

¿Qué récord está a punto de lograr Kylian Mbappé en el Real Madrid?

A lo largo del año 2025, Kylian Mbappé ha tenido la fortuna de sumar 58 anotaciones con el Real Madrid, la última de ellas en el duelo que el conjunto merengue tuvo en la Copa del Rey. Tal situación lo hace muy cerca de superar el récord que Cristiano Ronaldo dejó en el club.

Y es que, con 58 dianas en todas las competencias con el cuadro español, el delantero está solamente a un gol de igualar la marca que Cristiano Ronaldo dejó en el club y que es, hasta ahora, la más importante para un futbolista que haya estado en la institución ibérica.

¿Qué sugiere esto? Que Mbappé se encuentra a un doblete de superar lo que uno de los mejores jugadores en la historia hizo en su etapa en el Real Madrid, hecho que podría superar en el último juego que el club tendrá en el año cuando se mida al Sevilla este sábado 20 de diciembre en juego de LaLiga.

¿Cuáles son los mejores goles de Mbappé en la temporada?

El campeón del mundo en Rusia 2018 se ha destacado en esta campaña por sumar goles por demás preciosos que han quedado en la mente de los aficionados al Real Madrid.

Se destaca, por ejemplo, uno de los cuatro tantos que hizo en un mismo partido de Champions League frente al Olympiacos. Del mismo modo, se recuerda el gol que anotó en el Clásico Español, en donde los merengues derrotaron al Barcelona el pasado 26 de octubre.

¿Cuántos goles tiene en total Kylian Mbappé en el Real Madrid?

Vale recordar que Kylian Mbappé llegó gratis al Real Madrid a mediados del 2024, por lo que está a punto de cumplir año y medio con la institución. En esta cantidad de tiempo, el atacante francés acumula 72 anotaciones y 10 pases a gol en poco más de 6,700 minutos distribuidos en 82 partidos.

