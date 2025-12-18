¿Cuánto vale Miguel Merentiel, jugador de Boca Juniors que interesaría a América y Cruz Azul?

El mercado de fichajes dentro del futbol mexicano oficialmente ha comenzado, lo cual sugiere un sinfín de rumores, sobre todo, con los equipos más importantes de la Liga BBVA MX . Un ejemplo de esto es lo que ocurre con América y Cruz Azul, mismos que se estarían disputando el fichaje de Miguel Merentiel.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Miguel Merential es un experimentado centro delantero uruguayo que ha formado parte de la Liga Argentina y que recientemente igualó los 50 goles con Boca Juniors, institución que, a sabiendas de lo anterior, tendría en mente pedir una impresionante cantidad de dinero a Cruz Azul, América o quien se interese en él.

¿Cuánto vale Miguel Merentiel, fichaje deseado por Cruz Azul y América?

De acuerdo con información del portal América Monumental, el deseo de estos dos equipos ha hecho que Boca Juniors no deje salir a Miguel Merentiel a menos que cualquier interesado desembolse una cantidad cercana a los 10 millones de dólares; es decir poco menos de 200 millones de pesos.

Te puede interesar: ¿Cómo reaccionó CM Punk a la lucha de retiro de John Cena de la WWE?

Te puede interesar: Los clubes que han ganado un trofeo desde el último título de Pumas

🚨🆕 #BocaJuniors 🇺🇾

Transfer file open at Boca Juniors for Miguel Merentiel!



👀 Monterrey and América are interested in the 29-year-old Uruguayan striker.



📌 No formal bids yet; both clubs face foreign player quota issues.



💰 Boca set an $18M release clause but are open to… pic.twitter.com/9O2c2AKjc0 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 17, 2025

Vale mencionar que esta cantidad es superior a los 7 millones de dólares que plantea Transfermarkt, página especializada en números y estadísticas de futbolistas alrededor del mundo. Además, la misma luce un tanto elevada considerando que el charrúa cumplirá 30 años en febrero del próximo año.

Dicho esto, vale decir que tanto América como Cruz Azul tendrían en carpeta a otros elementos que resultarían más económicos. En la cúpula celeste, por ejemplo, ha resonado mucho el nombre de Miguel Borja, delantero colombiano que llegaría gratis tras su etapa en River Plate.

¿Cuáles son los números de Miguel Merentiel en Boca Juniors?

Después de estar en equipos como Peñarol, Defensa y Justicia, Godoy Cruz y el Palmeiras de Brasil, Miguel Merentiel arribó a Boca Juniors en febrero del 2023. Con la institución xeneize, el delantero uruguayo acumula 50 anotaciones y 16 pases a gol en 9 mil 519 minutos distribuidos en 143 partidos.