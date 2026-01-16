GTA VI: Estas son las 7 FILTRACIONES más importantes de su lanzamiento en noviembre

Mucho se ha especulado respecto a la llegada del GTA VI, videojuego que se lanzará en noviembre del 2026 y que ha generado una serie de críticas debido a los atrasos que ha tenido desde hace unos meses, así como el costo que tendría en relación a su antecesor, el GTA V .

Pese a esto, el GTA VI se sigue considerando uno de los videojuegos más esperados e interesantes que habrá a lo largo de este año. Ante tal situación, es preciso mencionar algunas de las filtraciones más interesantes que se han dado a conocer hasta ahora, de acuerdo con el portal GameRoll.

¿Cuáles son las mejores filtraciones del GTA VI hasta ahora?

La primera gran filtración del GTA VI guarda relación con su historia, misma que se dividirá en 5 capítulos y en la que, hasta julio del año pasado, se habían realizado 3 capítulos casi terminados. Del mismo modo, se sabe que el episodio 5 se habría rediseñado por completo debido a lo complejo que ha sido hasta ahora.

Otro punto a detallar es que, según la fuente, el usuario tendrá la oportunidad de jugar con Lucia, Jason o ambos a la vez; del mismo modo, el monitor de Lucía de la Cárcel no causará limitaciones, por lo que se espera que este desaparezca muy rápido en la historia en beneficio de los fans.

La quinta filtración más importante guarda relación con el nivel de búsqueda de 6 estrellas, el cual volverá para el GTA VI; además, se esperan hasta 700 tiendas abiertas que podrás explorar durante el juego. Finalmente, se espera que las escenas de relaciones íntimas sean medianamente censuradas con las tomas de la cámara.

La decisión de RockStar Games sobre las filtraciones del GTA VI

Un punto a detallar, de acuerdo con la fuente antes mencionada, es que RockStar Games habría despedido a todos los trabajadores que brindaron detalles respecto a lo que sucederá en la próxima edición del GTA VI, lo cual coincide con las fechas en las que estos filtraron información sobre este videojuego.