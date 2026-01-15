Estos son los atletas que buscarán el ORO para México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Comienza la cuenta regresiva para uno de los eventos deportivos más importantes que habrá a lo largo de este año. Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 están a la vuelta de la esquina, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás el nombre de los atletas que buscarán darle una medalla de oro a México.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Los Juegos Olímpicos de Invierno toman cada vez más fuerza con el pasar de los años, pues es aquí en donde distintos atletas han destacado en la élite mundial. Para este 2026 los deportistas viajarán a Milano y Cortina, en donde se espera que muchos récords se puedan romper en beneficio de la afición.

¿Qué atletas mexicanos estarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Lo primero que tienes que saber es que, para esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, serán cuatro los atletas mexicanos que buscarán darle una medalla de oro a nuestro país. Probablemente el más conocido es Donovan Carrillo, aunque junto a él destacan otros elementos como Allan Corona, Regina Martínez y Sarah Schleper.

México va con equipo completo al Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico en Beijing 🇨🇳 (21–25 feb).

Donovan Carrillo 🇲🇽 (último ensayo rumbo a Milano-Cortina 2026), Andrea Montesinos 🧊, y en danza Harlow Stanley & Seiji Urano 💃🕺

¡A brillar! ✨ pic.twitter.com/XnT42fd0od — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) January 14, 2026

Vale decir que la primera participación de la Delegación Mexicana en este tipo de competiciones se dio hace prácticamente un siglo, en los Juegos Olímpicos de Invierno San Moritz Suiza de 1928. A partir de tal fecha, los atletas nacionales han formado parte de diez ediciones distintas, siendo China 2022 la última de estas.

Ante este hecho, los cuatro atletas mexicanos entienden que lo que representa Milano Cortina puede ser un antes y un después en sus carreras como profesionales, motivo por el cual se dicen listos para buscar el mejor de los resultados para darle una nueva alegría a México.

¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. Los Juegos Olímpicos de Invierno se llevarán a cabo entre el viernes 6 y el domingo 22 de febrero ; es decir, en poco menos de un mes. Del mismo modo, recuerda que esta será la edición número XXV, misma que se espera quede en los libros de historia mundial.