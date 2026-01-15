La mexicana que es experta en artes marciales mixtas, ahora podría ser contratada por la WWE

La WWE se ha caracterizado, al menos en la última década, por fichar a superestrellas de corte latinoamericano en la búsqueda de acaparar este mercado a nivel mundial. Para ejemplo de esto aparece la mexicana que es experta en artes marciales mixtas y que, posiblemente, podría ser la próxima gran contratación de la empresa.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Con apenas 21 años de edad recién cumplidos, Regina Tarín se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales no solo por el amor que siente por las artes marciales mixtas, sino por la posibilidad de que se convierta en la próxima gran estrella de la WWE. Si quieres conocer más respecto a ella, entonces quédate con nosotros.

¿Quién es Regina Tarín, mexicana que podría llegar a la WWE?

Nacida en la Ciudad de México el 19 de octubre del 2004, Regina Tarín Malpica Rivera es una luchadora de artes marciales mixtas que tuvo la oportunidad de competir en la división de peso gallo femenino. Además, ha estado en promociones como Budo Sento Championship, lugar en donde fue campeona inaugural de su peso.

Las virtudes de Regina Tarín en este mundo comenzaron desde pequeña, cuando encontró en las artes marciales un alivio del acoso escolar que vivía día a día. Su disciplina y fortaleza llamaron considerablemente la atención, pues además de estos dotes su belleza y calidez humana lograron trascender las fronteras nacionales.

Ahora, con apenas 21 años de edad, Tarín ingresó a una serie de pruebas hechas por la WWE con el objetivo de quedar seleccionada en la búsqueda de una oportunidad en la empresa. Cabe mencionar que esto no la lleva directamente a la marca; sin embargo, si sorprende con sus habilidades no se descarta que pueda formar parte de la misma en un futuro a mediano y largo plazo.

¿Qué otros luchadores mexicanos han brillado en la WWE?

Leyendas del pancracio como Rey Mysterio y Eddie Guerrero han logrado trascender las fronteras al ser auténticas figuras de la WWE. Ahora bien, si hablamos de luchadores nacidos en México, existen ejemplos como Alberto del Río, Sin Cara, Penta, Dragon Lee y Rey Fénix, solo por mencionar algunos.