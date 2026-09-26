Rauw Alejandro, confirmado para aparecer en el GTA VI; ¿cuál será su labor en el videojuego?

Estamos a menos de dos meses para que se lleve a cabo el lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados no solo del 2026, sino de la última década. Por tal motivo, no está de más conocer algunas de las sorpresas principales que tendrá la llegada del GTA VI.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Rockstar Games ha sacado la casa por la ventana y amenazó al mundo gamer con la inclusión del mejor videojuego en la historia de este mercado hasta ahora. Para ello, el GTA VI contará con una serie de interesantes sorpresas y una de ellas, sin duda, es el arribo de Rauw Alejandro.

¿Qué papel tendrá Rauw Alejandro en el GTA VI?

Para nadie es un secreto que Rauw Alejandro es uno de los cantantes de reguetón más importantes y escuchados que hay en la actualidad. Consciente de esto, Rockstar Games optó por utilizar su nombre para hacer del lanzamiento del GTA VI uno aún más grande.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

La canción de Rauw Alejandro que estará en GTA VI: Macacoa 2000 🤯🌴🔥



¿Opiniones? pic.twitter.com/bpRZT3LUg4 — Clubi (@soyclubi) September 17, 2026

Y es que, en los últimos días, se confirmó que Rauw Alejandro forma parte de la banda sonora que tendrá el GTA VI, de acuerdo con un anuncio dicho por la propia Rockstar Games. Se trata, entonces, de la llegada de un artista que tendrá entre sus éxitos en este videojuego la melodía llamada “Macacoa 2000”.

Además de Rauw Alejandro, el GTA VI y Rockstar sorprendieron con la inclusión de otros elementos de talla internacional como Travis Scott, así como los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso, mismos que harán acto de presencia en este videojuego a través de sus pegajosas melodías.

¿Cuánto costará el GTA VI al interior de México?

Fue hace unas semanas cuando Rockstar Games compartió el precio oficial que el GTA VI tendrá en distintas partes del planeta. En México, por ejemplo, el videojuego que saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre tendrá un costo de 1,499 pesos en su versión estándar para la PS5 y la Xbox Series X | S.