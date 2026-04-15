El GTA VI no podría ser lo que se espera; la nueva declaración que preocupa a los fans

El GTA VI está convertido en uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos gracias a la cantidad de filtraciones que se han dado en los últimos meses. Sin embargo, reciente información hindica que el videojuego, posiblemente, no será lo que se espera.

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Como sabes, el GTA VI es la apuesta más grande que RockStar Games tiene no solo para este año, sino también en los últimos años. Ante ello, se sabe que la empresa ha invertido mucho capital y tiempo en hacer que el Grand Theft Auto cumpla con todas las expectativas.

¿El GTA VI no será como se espera?

De acuerdo con el ex artista de RockStar Games, David O’Reilly, el GTA VI podría no ser lo que se espera o, al menos, lo que se ha vislumbrado en las imágenes que se han lanzado recientemente a redes, lo cual ha hecho que la comunidad comience a mostrar su preocupación al respecto.

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🚨 OJO 🚨



El ex-artista de Rockstar Games, David O'Reilly, afirma que GTA 6 no se verá tan impresionante como los trailers:



"Cuando se realiza un tráiler, nos concentramos en la colocación de la cámara, y esa vista se pule al extremo. Todo el mundo no es así. Nos concentramos… pic.twitter.com/Wdqm70qzpJ — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) April 9, 2026

El ex artista menciona que el juego no lucirá tan impresionante como se han visto en los tráilers y las imágenes que se han lanzado en los últimos días, pues estas se han grabado a través de una colocación específica de la cámara, lo cual hace que la vista de pula al extremo.

Se trata, entonces, de trailers que se concentran exclusivamente en las zonas más visibles del GTA VI. Ante ello, David menciona que, una vez que salga el videojuego, los fanáticos podrán entender de lo que habla y conocerán realmente como luce este, lo cual generaría mucha decepción entre los gamers.

¿Cuándo sale a la venta el GTA VI?

RockStar Games ha mencionado, en distintas ocasiones, que el GTA VI se lanzará el próximo 19 de noviembre del 2026. Además, reportes extraoficiales indican que su costo podría ascender a los 100 dólares, convirtiéndose en uno de los títulos más costosos de todos los tiempos.