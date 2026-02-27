¡Sorprendente! Revelan NUEVAS IMÁGENES de cómo luce el GTA VI

Poco a poco el GTA VI, a través de RockStar Games, ha comenzado a lanzar información en torno a lo que será este videojuego, el cual se espera sea uno de los más espectaculares no solo del año, sino de todos los tiempos. Al menos así se demuestran las últimas imágenes lanzadas por la compañía.

Para poner un poco de contexto, vale decir que RockStar Games se ha vuelto tendencia en las redes sociales luego del lanzamiento de nuevas imágenes relacionadas con el GTA VI, el cual se ha esperado desde el año pasado y haría su arribo a finales de este 2026, según estimaciones.

¿Cómo luce el nuevo GTA VI? (FOTOS)

Fue mediante su propia página oficial que RockStar Games lanzó nuevas imágenes de lo que se espera sea el GTA VI, mismo que traerá consigo un nivel de realismo nunca antes visto que ha comenzado a llamar poderosamente la atención de los millones de fanáticos a esta franquicia.

En las imágenes lanzadas destaca la brutalidad en cuanto al enfoque y los detalles se refiere en este modo Mundo Abierto, desde los establecimientos hasta los paisajes y, finalmente, cómo lucen cada uno de los personajes que formarán parte de este videojuego, el cual ha generado mucho movimiento en redes.

Y, como era de esperarse, esta situación ha obligado a distintos usuarios a mostrar sus conclusiones al respecto. Muchos fanáticos señalan que el GTA VI podría ser el mejor videojuego de la franquicia, aunque otros recomiendan esperar hasta su arribo para ofrecer conclusiones más claras al respecto.

¿Cuándo se estrena el GTA VI?

A pesar de los constantes cambios que RockStar Games ha realizado en cuanto al lanzamiento del videojuego, mismo que supuestamente llegaría al mercado a finales del año pasado, se espera que la llegada del GTA VI se concrete de manera oficial el próximo jueves 19 de noviembre del 2026.