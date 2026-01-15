Las ventajas que tendrá la PS5 sobre el Xbox Series al presentar el GTA VI

Mucho se ha hablado respecto a la llegada del GTA VI , el cual se espera arribe a las principales consolas de videojuegos en noviembre de este año. Ante tal situación, no está de más conocer las razones principales por las cuales la PlayStation 5 tendrá muchas ventajas respecto a los amantes del Xbox Series.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

La PlayStation 5 buscará regresar a lo más alto dentro del apartado de los videojuegos en este año luego de la evolución que Nintendo tuvo en 2025, mientras que la Xbox Series busca consolidarse como la tercera consola favorita para los gamers. Ahora bien, ¿por qué la PS5 tendrá ventaja respecto a la llegada del GTA VI?

PS5, con mucha ventaja sobre la Xbox Series para el GTA VI

La primera gran ventaja es que la PlayStation 5 es la plataforma base de desarrollo para el GTA VI, por lo que esta se mantendrá más optimizada que en la Xbox Series. Del mismo modo, la cuenta de X Martin Tallolaga indica que su Shader Compiler será más eficiente y rápido que el de su rival.

Te puede interesar: ¿Qué juego exclusivo de Xbox llega a la PS5?

Te puede interesar: Esta son las nuevas actualizaciones del EA Sports FC 26

GTA VI easily clears GTA V when it comes to graphics pic.twitter.com/YjqPVeb8Bu — Zoldyck (@Michealkaiser_) January 6, 2026

Su API será de bajo nivel y más directo, lo cual hará el videojuego más rápido; del mismo modo, su SSD tendrá un I/O revolucionario, hecho que hará que los mundos abiertos del videojuego luzca más natural. Además, se espera que la PlayStation 5 tenga un descompresor hardware Kraken superior para el GTA VI.

La PS5 contará con mayor frecuencia en su reloj GPU, beneficiando así los escenarios dinámicos del videojuego. De la misma forma, se espera un Ray Tracing mucho más personalizado y eficiente. El balanceo dinámico se mostrará a partir del SmartShift 2.0, mientras que también se realizará bajo un motor de geometría superior en esta consola.

¿En qué fecha llegará el GTA VI?

En medio de los constantes rumores que hablan de un supuesto retroceso, y cuando se esperaba que su lanzamiento se diera a finales del año pasado, todo haría indicar que RockStar Games tendría en mente que el GTA VI , uno de los juegos más costosos de la historia, vea la luz el 19 de noviembre de este año.