Nueva actualización EA Sports FC 26: Estos fueron los jugadores que SUBIERON su valoración

El EA Sports FC 26 se actualiza constantemente y, dentro de los nuevos cambios para estos días, existe una modificación en algunos de los jugadores no solo en cuanto a valoraciones actuales se refiere, sino también en el nivel de potencial al que pueden llegar a través de un buen entrenamiento.

Con la intención de seguir mejorando la experiencia del usuario, el EA Sports FC 26 lanzó una nueva actualización que tiene como objetivo principal premiar a los jugadores que tuvieron un mes extraordinario, por lo que elementos de distintas partes del mundo tuvieron una evolución en su valoración actual.

¿Qué jugadores subieron de valoración en el EA Sports FC 26?

El primer gran ejemplo de esto es Pedri, jugador del FC Barcelona que recientemente se quedó con la Supercopa de España y que pasó de tener una media de 89 a 90. Otro ejemplo de lo anterior es el español José Carmona, jugador del Sevilla que asciende a una media de 77 y un potencial de 85.

El francés Robin Risser, quien juega en el Lens, pasó de una media de 75 a 77 puntos, con un potencial de 85. El EA Sports FC 26 también premió a Joan García, guardameta que ha sido fundamental en la consagración del Barcelona y que pasó a tener un promedio de 85 puntos de media.

Alex Freeman es, probablemente, el mejor valorado en esta actualización, pues el estadounidense pasó de 69 a 73 de media con un potencial de hasta 84. Finalmente, otro de los destacados es Morgan Rogers, jugador del Aston Villa que tiene una media de 83 unidades a partir de ahora.

¿Algún jugador mexicano tuvo una actualización en el EA Sports FC 26?

La última actualización de un jugador mexicano en el EA Sports FC 26 se dio hace unas semanas y tuvo como protagonista a Gilberto Mora , quien actualmente tiene 73 puntos de media pero que, con un buen entrenamiento, puede superar los 85 puntos gracias a su edad y técnica con el balón.