GTA VI da polémica noticia que disgustará a miles de usuarios en el mundo

Una nueva filtración ha llegado al mundo de los videojuegos , más precisamente en uno de los títulos más esperados desde hace varios meses. Este tiene que ver directamente con el GTA VI, el cual se espera pueda llegar a finales de este año luego de lo dicho por sus creadores.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

El GTA VI está programado para ser uno de los mejores videojuegos en la historia de la industria, o al menos así lo venden quienes están detrás del mismo. Ante ello, recientemente se dio a conocer una triste noticia, sobre todo, para los amantes de las consolas clásicas que se alejan un poco del apartado digital.

¿El GTA VI solo tendrá una versión digital y no física?

Una de las últimas filtraciones, que vale mencionar no está confirmada por RockStar Games, habla respecto a la posibilidad de que el GTA VI sea únicamente una exhibición digital para las consolas de videojuegos. En otras palabras, el título podría no contar con una clásica versión física.

Te puede interesar: ¿Rey Mysterio se perderá el WWE Royal Rumble por lesión?

Te puede interesar: Figura del América podría dejar el club para llegar a Europa

"GTA VI"



Por las actividades secundarias y minijuegos confirmados de GTA 6:



🎣 Pesca

🏀 Baloncesto

⛳ Golf / Minigolf

🎱 Billar

🤿 Buceo

🛶 Kayak

📺 Ver televisión / videojeuegos

🏋️ Gimnasio y entrenamientos

🥊 Lucha clandestina

🦌 Caza y vida silvestre

🍸 Bares y bebidas

🕺… pic.twitter.com/mpHyUIZfJa — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 28, 2026

El portal Noticias 3D menciona que esta situación podría darse, al menos, durante la primera fase de su lanzamiento, esto a fin de que RockStar Games cuide las filtraciones que el videojuego pueda tener, sobre todo, en el modo historia, lo cual hace que su adquisición mediante la vía digital tenga un tiempo más prolongado de vida.

Vale decir que el GTA VI es el proyecto más ambicioso que RockStar Games ha tenido en los últimos años, por lo que, de confirmarse una versión física, esta podría llegar hasta el primer trimestre del 2027; es decir, unos meses después de que se lance la versión digital para los amantes a esta entrega.

¿Cuándo se estrena el GTA VI?

De acuerdo con información de RockStar Games, el GTA VI se presentará en el mercado el próximo 19 de noviembre del 2026 . Cabe mencionar que este videojuego ha tenido un par de retrasos en el pasado, por lo que la fecha podría modificarse, una vez más, para el 2027.