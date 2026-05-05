MUCHA ATENCIÓN: Más de 20 mil aficionados de un mismo país preparan invasión mundialista en Guadalajara

Guadalajara se prepara para recibir una de las visitas internacionales más llamativas de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ , debido a que más de 20 mil aficionados surcoreanos se alistan para tomar la capital de Jalisco y acompañar a su selección durante su paso por territorio mexicano.

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La presencia de Corea del Sur en Guadalajara no será menor. El combinado asiático disputará dos partidos de la primera ronda en el Estadio Guadalajara; el 11 de junio frente a República Checa y el 18 de junio ante México, en uno de los duelos más esperados del Grupo A. La FIFA confirmó que la sede tapatía albergará cuatro encuentros mundialistas, todos correspondientes a la fase de grupos.

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¿Qué retos tendrá Guadalajara con la afición de Corea del Sur?

La llegada masiva de aficionados coreanos representa un reto logístico y turístico para Jalisco, pero también una oportunidad para mostrar la identidad de la región. Las autoridades locales ya trabajan en temas de movilidad, seguridad, atención médica, conectividad aérea y señalización en idioma coreano, con el objetivo de facilitar la estancia de los visitantes durante los días de competencia.

Además del ambiente dentro del estadio, la ciudad buscará convertir la experiencia mundialista en una fiesta cultural. Guadalajara tendrá actividades públicas, zonas de convivencia. También se contempla una oferta gastronómica y turística que incluye platillos típicos, recorridos por la ciudad y experiencias relacionadas con el tequila y el mariachi.

¿El partido entre México y Corea del Sur qué significa para las dos selecciones?

El duelo entre México y Corea del Sur apunta a ser uno de los momentos más intensos para la afición local, pues enfrentará al anfitrión contra una selección asiática acostumbrada a competir en escenarios mundialistas. Para los seguidores surcoreanos, Guadalajara será más que una sede: será el punto de reunión para acompañar el sueño de su equipo.

Con miles de camisetas rojas, cánticos y banderas, la capital jalisciense se alista para vivir una invasión futbolera que promete pintar sus calles de ambiente mundialista.

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