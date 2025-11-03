Álvaro Angulo, el único jugador de Pumas que fue campeón con Efraín Juárez

Álvaro Angulo es el único jugador de Pumas que ha sido campeón al lado de Efraín Juárez. El jugador felino levantó dos títulos con el DT mexicano: la Liga y la Copa en Colombia. El defensor espera levantar un trofeo con el cuadro universitario.

“Duele mucho que una persona que confíe tanto en ti, que da todo para que tú llegues a esta institución, no se le den los resultados. Y tú sabes que a los técnicos se les mide con resultados, que al final, Dios no quiera, tenga que irse. La verdad duele mucho y también siento mucha frustración por eso, porque a veces siento, cuando pasa un partido y cuando perdemos o empatamos, que no pude respaldarlo como él quisiera que lo hiciéramos”, dijo en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Álvaro sabe que Pumas necesita salir campeón

El jugador felino confía en que Pumas pueda meterse a la siguiente fase del futbol mexicano. Angulo suma dos goles con los auriazules y espera ser vital para ayudar al equipo a llegar a las instancias finales del torneo.

“Yo creo que ya estando dentro, vamos a ver un Pumas distinto, porque venimos con ese embrión de ganar, de querer lograr al final de esta temporada un título. Y nada, solamente tener mucha fe, invitar a la gente a que siga creyendo en este equipo, que siga creyendo en el cuerpo técnico que nos ha dado todas las herramientas. Y me atrevo a decir que ni siquiera ha sido culpa de ellos, sino de nosotros”, sentenció el defensor universitario.

Pumas mantiene vivas las esperanzas de meterse al play-in del Torneo Apertura 2025. El conjunto felino suma casi 15 años sin levantar un título en la Liga BBVA MX.

