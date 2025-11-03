La verdadera razón por la que le dicen “Tala” a Raúl Rangel: ni siquiera lo imaginas

Pese a tener solamente 25 años, Raúl Rangel se convirtió en uno de los pilares fundamentales de Chivas en el último tiempo. En este Apertura 2025, el guardameta atajó en cada uno de los encuentros y consiguió irse a casa sin recibir goles en cuatro partidos, incluido el juego del domingo ante Puebla como visitante en el que el equipo obtuvo su clasificación a la liguilla.

Además de afianzarse en el arco de Guadalajara y tener toda la confianza de Gabriel Milito, Rangel también se ganó un lugar habitual en las convocatorias de la Selección de México . Allí, si bien el puesto le pertenece a Luis Malagón, disputó cinco encuentros y fue campeón de la pasada Copa Oro, lo que lo hace ilusionarse con una posible citación al Mundial 2026.

Instagram Raúl Rangel / @raulra_22

"Tala" es uno de los jugadores más queridos por los aficionados de las Chivas, aunque puede que muchos no sepan algo importante de él: ¿de dónde viene su emblemático apodo? Y es que, pese a que la mayoría lo llama de esta forma, no todos saben los motivos.

El apodo "Tala" se debe al parecido físico (y de posición) que el futbolista tiene con el exportero Alfredo Talavera, quien visitó la camiseta de las Chivas en 32 ocasiones. Según contó el propio Rangel, estas similitudes fueron destacadas por un entrenador del club.

Tala Rangel va por todo

Rangel atraviesa un gran momento personal. Luego de una muy buena actuación en el Estadio Hidalgo ante Pachuca, el guardameta sueña con hacer historia con los Rojiblancos, luego de sellar la clasificación a la liguilla a falta de una fecha para el final de la fase regular.

Además, en diálogo con la prensa, reconoció tras el encuentro que tiene la ilusión de ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, aunque sabe bien que no será una tarea sencilla.