Tigres, de los equipos que menos goles han recibido en la Liga BBVA MX

Por séptima ocasión en lo que va del Apertura 2025, los Tigres terminaron un partido sin recibir gol; esta vez, se impusieron en condición de visitantes al Querétaro y, finalizado el partido correspondiente a la Jornada 11, el director técnico felino, Guido Pizarro, alabó la manera de actuar de sus comandados cuando la exigencia es mayor.

“Volvemos a tener la portería en cero, es una responsabilidad de todos. Estoy orgulloso de cómo el equipo afrontó esos momentos difíciles, veníamos de varios empates, pero podemos seguir mejorando porque vamos a enfrentar a un gran rival”, dijo en conferencia de prensa.

Solamente 9 goles recibió Tigres

Hasta el momento, la escuadra de San Nicolás de los Garza es la que menos anotaciones ha admitido entre los 18 equipos del campeonato. Su marca es de nueve tantos en contra. El estratega argentino hizo énfasis en cómo ha vuelto prioritario tener una zona baja dominante para después buscar ofender al rival en turno.

“Me importa mucho que no nos hagan goles. Tenemos jerarquía en la parte defensiva, me ocupa que tengamos un equilibrio, una solidez cuando atacamos y darle libertad a los de arriba para que puedan tomar decisiones”, expuso.

El otrora capitán de la U de Nuevo León explicó la manera en la que percibió el desarrollo del cotejo contra los Gallos Blancos y, aunque se mostró satisfecho por el resultado, también optó por la autocrítica y señaló un área de mejora para el conjunto que dirige.

“En el inicio tratamos de ser protagonistas, nos encontramos con la ventaja, después manejamos el partido, pero a mi gusto tendríamos que haber manejado mejor la pelota y sin tanto apuro. Muy contentos por la victoria, pero sabiendo que podemos seguir mejorando”, concluyó.

