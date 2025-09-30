Tras retirarse, Jesús Corona “traiciona” a Cruz Azul con su favorito para el Mundial 2026

José de Jesús Corona , finalmente, se retiró del futbol. Después de más de dos décadas en el profesionalismo, el guardameta de 44 años de edad colgó los guantes en el compromiso entre Xolos y Cruz Azul, equipo al que defendió durante más de diez años y de quien tiene gratos recuerdos en el arco.

10 preguntas rápidas con Jesús Corona, portero de Cruz Azul

Sin embargo, ni siquiera esto fue suficiente para que Jesús Corona, de alguna forma, “traicionara” a la fanaticada azul al argumentar que ahora mismo prefiere a Luis Ángel Malagón sobre cualquier otro cancerbero de cara a la siguiente Copa del Mundo, a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

¿Por qué Jesús Corona prefiere a Malagón en la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

Durante una charla con el portal ESPN, José de Jesús Corona explicó que, si el Mundial 2026 fuera en los próximos días, no tendría duda de que Luis Ángel Malagón sería la mejor opción para Javier Aguirre por el recorrido que ha tenido en el América, así como por la cantidad de partidos que ha disputado con la Selección Mexicana en los últimos años.

22 años de entrega y pasión. Hoy culmina una carrera de oro 🧤



El futbol te despide, pero tu legado dejará huella por siempre



¡Grande, Chuy! 👏 pic.twitter.com/rRaZ4QgtY0 — Xolos (@Xolos) September 29, 2025

Esta declaración, de cierta forma, no cayó bien en alguna parte de la comunidad de Cruz Azul considerando que Malagón es el portero del archirrival deportivo. No obstante, otro sector de la afición entiende que, ahora mismo, otros elementos como el Tala Rangel o el mismo Guillermo Ochoa están un peldaño abajo de Luis Ángel rumbo al Mundial 2026.

¿Jesús Corona disputó un Mundial con la Selección Mexicana?

La respuesta es sí. Debido a sus actuaciones en el arco de los equipos a los que defendió en la Liga BBVA MX, Jesús Corona tuvo la oportunidad de formar parte de la convocatoria para las Copas del Mundo de Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018; sin embargo, en cada una de estas no disputó ningún minuto.

¡Un Oro Olímpico con Sello de Capitán! 🥇🇲🇽



Recordamos al gran capitán que nos llenó de orgullo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Llevó el brazalete y guió a la Selección Mexicana a la histórica medalla de Oro.



¡Una leyenda! 🏅 pic.twitter.com/MqeqwK0QPs — HistoriaAzul (@Historia_Azul) September 29, 2025

Eso sí, el canterano de los Rojinegros del Atlas puede presumir haber formado parte del que es considerado uno de los mayores logros en la historia del combinado nacional, pues fue el arquero titular y capitán en el torneo en donde México obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.