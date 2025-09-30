¿Es realmente bueno Ignacio Ambriz? Los títulos que ganó antes de llegar a León

Ignacio Ambriz es el nuevo entrenador de León tras la renuncia de Eduardo Berizzo de la institución . “Nacho” vivirá su segunda aventura al frente de la Fiera, club al que ya hizo campeón de la Liga BBVA MX. El mexicano, antes de tener su primera etapa con el equipo, ya tenía un amplio recorrido en el futbol azteca como técnico, pero solo en su palmarés sumaba 2 títulos.

Ambriz tendrá la consigna de remediar los malos resultados de los panzas verdes y replicar nuevamente el título. El entrenador no cuenta con un palmarés basto tras colgar los botines, pues solo ha ganado 3 títulos: una Liga MX con León en 2021, una Copa MX con Necaxa en 2018 y una Concahampions en 2016 con América, que remontó y aplastó a Pumas en la jornada 11 del Apertura 2025 .

Club León Oficial Ignacio Ambriz ganó 2 títulos antes de llegar a León en su primera etapa y tras su salida no ha conseguido ningún campeonato

La trayectoria de Ignacio Ambriz antes de su primera etapa con León

Ignacio Ambriz inició su carrera en los banquillos con asistente de Javier Aguirre en Osasuna y posteriormente en Atlético de Madrid en España. No obstante, el mexicano decidió volar y su primer equipo como técnico fue San Luis en 2009.

Ambriz posteriormente dirigió a Chivas y a Querétaro sin pena ni gloria, hasta que llegó al América, con el cual hizo un gran trabajo al obtener una Concachampions y darle al club su pase al Mundial de Clubes 2016, justa que no le tocó dirigir.

“Nacho” Ambriz firmó con Necaxa, con el cual consiguió su segundo título como entrenador al ganar la Copa MX de la edición 2018, para después llegar a León, club en el que permaneció 3 años y ganó una Liga BBVA MX en 2021.

Ignacio Ambriz tras su salida de León y sus fracasos en su retorno

Ignacio Ambriz se fue de León en busca de su sueño: dirigir en Europa. El técnico firmó con el Huesca de España, pero no le fue bien, pues tan solo dirigió 12 partidos. El mexicano, tras su fracaso en el viejo continente, recayó nuevamente en la Liga BBVA MX, pero esta vez con Toluca.

“Nacho” conformó un gran equipo en los Diablos Rojos, pero se quedó a la orilla de tocar la gloria tras perder la final del Apertura 2022 ante Pachuca por goleada de 8-2 en marcador global. Por lo anterior, salió del club con dirección a Torreón, Coahuila.

Ambriz firmó con Santos Laguna, pero pese a su experiencia en el futbol mexicano, no pudo remediar los malos resultados del club, por lo que terminó por irse al finalizar el Torneo Apertura 2024. Casi un año después, el entrenador regresa a los banquillos con un viejo conocido.