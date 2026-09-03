Guillermo Almada antes de ser DT de la Aguilas: “El América no puede quejarse del arbitraje”

Este jueves 3 de septiembre del 2026, las redes sociales explotaron contra Guillermo Almada, entrenador del América, por sus declaraciones ante el arbitraje en conferencia de prensa tras quedar eliminado en la Leagues Cup 2026.

Diferentes aficionados le recordaron al entrenador que en su etapa al mando de Pachuca, al finalizar un encuentro, declaró que el América no se puede quejar del arbitraje, dejando claro que había una preferencia o ayuda por parte de los silbantes.

"Y el América no se puede quejar del arbitraje, por favor".

Ratoneron al ratón JAJAJAJAJAJA -ALMADA , el América no se puede quejar del arbitraje porfavor ! https://t.co/jQzbPcUZYJ pic.twitter.com/gX1DGfp9Jh — Jorginho (@Jorge10sima) September 3, 2026

El video ha sido compartido en las redes sociales por diferentes aficionados haciendo mención que el entrenador ha cambiado de opinión solo por estar al mando del equipo.

Guillermo Almada se queja del arbitraje del América vs Rayados de Monterrey Leagues Cup 2026

Tras un penal polemico marcado a favor de Rayados de Monterrey, con el que empataron el partido para llegar a penales y un penal no marcado a favor del equipo de Coapa, Guillermo Almada explotó en conferencia de prensa al mencionar que el árbitro Miranda, que se encontraba en el VAR, tiene antecendentes de perjudicar al club. Agregó que las decisiones del VAR fueron decisivas en el partido.

"Ya nos habían dicho, con los antecedente de Miranda en el VAR, yo no estaba en el club antes, pero tiene antecedentes de perjudicar mucho al club y hoy fue muy evidente porque hubo un penal a favor que no lo cobró y no intervino el VAR y en otro que tenía que haber intervenido, porque el que va al encuentro de pierna es el rival, no es nuestro defensor, termina siendo decisivo en algo que tiene que haber justicia de parte de los árbitros. Sobretodo teniendo una herramienta como el VAR que es tan evidente, no es un error es un horror la decisión de VAR que tendría que haber ayudado a los árbitro.

Término siendo decisivo en el partido, todos en el estadio y todos los que vieron el partido, fue muy evidente."