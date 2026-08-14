América: La ilusionante declaración de Guillermo Almada previo al regreso del Apertura 2026

El segundo semestre del año inició de forma agradable para el Club América luego de un turbo periodo en el que el equipo se despidió de André Jardine y en donde, además, recibió mucha crítica de parte de su afición luego de no haber concretado ningún fichaje hasta hace unos días.

Colectivamente, al América no le alcanza

La situación, sin embargo, ha cambiado de la mano de Guillermo Almada, quien ha tenido resultados por demás interesantes no solo en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, sino también en la Leagues Cup. No obstante, sus recientes declaraciones han caído de gran manera en el nido azulcrema.

¿Qué declaraciones de Almada emocionaron a la afición del América?

Fue después del segundo partido de Leagues Cup ante Portland Timbers que el técnico del Club América, Guillermo Almada, aseguró que el techo de su equipo aún está muy lejos de alcanzarse, por lo que mencionó que su cuadro puede jugar mucho mejor respecto a lo que ha hecho en estas semanas.

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“No es fácil comenzar un nuevo proyecto y empezar de la manera que lo empezamos, sobre todo con tantas bajas que tuvo el equipo. El techo futbolístico colectivo e individual todavía está muy lejos. Hay que seguir creciendo, hay que seguir con los pies sobre la tierra con humildad”, aseguró Almada.

Cabe mencionar que, en estos momentos, el Club América es el líder del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de sumar 7 de 9 puntos posibles. Además, fue uno de los cuatro clubes mexicanos que logró su boleto a la siguiente etapa de la Leagues Cup, a disputarse en las próximas semanas.

¿Cuándo y contra quién será el próximo juego del América?

Una vez superada la primera ronda de la Leagues Cup 2026, el Club América volverá a la República para disputar la Jornada 4 del torneo Apertura 2026. El conjunto azulcrema recibirá en la cancha del Estadio Banorte al Atlético de San Luis, en duelo programado para este domingo a las 5 de la tarde.