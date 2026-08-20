¿Qué piensa Guillermo Almada sobre los juveniles del América? Sus palabras y el eco en redes

Una de las razones por las cuales el Club América ha sorprendido en este inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX deriva del buen desempeño que algunos futbolistas mexicanos han tenido en el campo, destacando distintos juveniles que han recibido la oportunidad de parte de Guillermo Almada.

Colectivamente, al América no le alcanza

Y es que, después de un sinfín de críticas hacia la directiva por la toma de decisiones en cuanto a refuerzos se refiere, la realidad es que el América ha superado las expectativas y hoy por hoy se mantiene como uno de los mejores equipos de la mano del entrenador uruguayo.

¿Qué dijo Guillermo Almada, técnico de América, sobre los juveniles del club?

Fue en conferencia de prensa tras la victoria ante San Luis que el entrenador del Club América aseguró que, durante su gestión, buscará darle muchas oportunidades a los juveniles para que estos se ganen el derecho de formar parte de la institución no solo en esta temporada, sino en las siguientes.

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Iniciamos sesión de gym y el trabajo de la semana. 💪🔥

Vamos con todo por lo que viene, Águilas. 🦅 pic.twitter.com/8oV4pfZTA5 — Club América (@ClubAmerica) August 18, 2026

De acuerdo con el entrenador uruguayo, varios de los juveniles de la institución azulcrema cuentan con habilidades interesantes, así como talentos que puede aprovechar en el terreno de juego. Por tal motivo, entiende que la mejor forma de entender sus virtudes es colocándolos en el terreno de juego.

Cabe mencionar que, desde su llegada, Guillermo Almada le ha dado la oportunidad a varios juveniles del Club América tales como Dagoberto Espinoza, Icarus, Arriaga y Patricio Salas, los cuales han tenido una buena cantidad de minutos en este inicio de la temporada en la Liga BBVA MX.

¿En qué lugar de la tabla se encuentra América y cuál será su próximo rival?

En estos momentos, el América se encuentra en el primer lugar de la tabla general del Apertura 2026 con 10 puntos de 12 posibles gracias a tres victorias y un empate. El siguiente juego del conjunto azulcrema será este viernes cuando visite la frontera para medirse a Juárez, en punto de las 21:00 horas, a través de Canal 7.