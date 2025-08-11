deportes
¿Se engancha con la afición? Guillermo Martínez manda mensaje tras abucheos con Pumas

Guillermo Martínez fue abucheado por la afición de Pumas en el partido ante Necaxa y decidió mandarle un mensaje a todos los seguidores felinos

Este domingo 10 de agosto del 2025, Guillermo Martínez fue abucheado en el partido de Pumas vs Necaxa. El delantero terminó fallando una jugada muy clara al minuto 71 del segundo tiempo que les hubiera dado la victoria en casa.

En la jugada, Guillermo recibe el balón totalmente solo, con el portero vencido y con espacio para definir al poste derecho, ‘Memote’ intentó definir de primer intención y su disparo salió desviado por lo que dejó escapar la jugada más clara del encuentro. En las siguientes jugadas, el jugador fue abucheado por todo el publico que estaba presente en el estadio.

Guillermo Martínez le manda mensaje a la afición

Guillermo Martínez reveló en una historia publicada en su cuenta de Instagram, que los abucheos de los aficionados son bien recibidos pues sabe que fue un error que costó y que lo afronta.

Explicó que a veces toca solucionar y en ocasiones puede costar en el fubol pero que siempre estará con la cara en alto para corregir y ser mejor.

“En esta ocasión sus abucheos son bien recibidos un error que costo y toca afrontarlo. A veces toca solucionar y en ocasiones puede costar, así es la magia del futbol. Pero siempre con la cara en alto para corregirlo y ser mejor”.

La afición explota con el Memote

Tras el error de Martínez, las redes sociales explotaron en memes y en enojo por parte de los aficionados de Pumas con la falla tan clara que tuvo el delantero.

×