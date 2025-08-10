Pumas 0-0 Necaxa ver en vivo y gratis resultado del partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 Liga BBVA MX hoy 10 de agosto

Este domingo 10 de agosto a las 18:00 horas tiempo del centro de México, se enfrentan Pumas UNAM vs Necaxa , correspondiente a la jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX en el estadio Olímpico Universitario. Un juego clave para ambos equipos que buscan llevarse la victoria y subir posiciones en la tabla.

Te puede interesar: Pumas vs Necaxa: Alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Pumas, dirigidos por Efraín Juárez, llega con solo tres puntos en tres jornadas consiguiendo una victoria y dos derrotas. La localía en Ciudad Universitaria es un factor clave, aunque su única presentación en casa terminó en derrota 2-3 ante Pachuca.

Por otra parte, Necaxa, bajo el mando de Fernando Gago, llega con cuatro puntos tras una victoria, un empate y una derrota.

