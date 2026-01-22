El europeo que sería la primera baja de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha de Rodrigo Huescas es un dolor de cabeza para Javier Aguirre de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El lateral del Copenhague era uno de las respuestas del 'Vasco' en la lateral derecha y sin él, las cosas se complican en el esquema nacional. Aguirre no lo escondió, ver a Huescas en la convocatoria final de la Selección Mexicana de Futbol es casi imposible.

En conferencia de prensa de cara al partido amistoso contra Panamá, el ex director técnico del Mallorca fue tajante con el futuro de Huescas: ''Quiero ir a verlo personalmente, a ver cómo está. La verdad...no creo que llegue. Ojalá me equivoqué. Claro, es una preocupación que tengo en la lateral derecha.'', mencionó el estratega nacional.

Tema Gilberto Mora

Por otro lado, Aguirre dio información sobre el estado de salud del juvenil de Xolos de Tijuana: ''Es un jugador que estamos utilizando mucho y que es importante para nosotros. Llegó con una molestia, lo mandamos a Tijuana para no afectarlo más.”, dijo. Cabe destacar que, Mora hace no mucho sufrió una molestia en la mano izquierda en octubre pasado y ahora, la pubalgia sería el problema.

Recuerda que podrás seguir los partidos amistosos de la Selección Mexicana en contra de Bolivia o Panamá por TV Azteca Deportes a través de la señal de Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

