CONFIRMADO: Los DOS porteros que llevan VENTAJA para ser convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026; ¿está Ochoa?

En conferencia de prensa previa al partido ante Panamá, realizada en tierras panameñas, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, abordó uno de los temas que cada ciclo mundialista genera debate, la portería del combinado nacional.

“El puesto de portero es el más específico, es muy difícil evaluar a un portero por un partido. El portero no me preocupa que juegue o no juegue. Hemos probado a siete porteros distintos, es cierto, Luis Ángel Malagón y Raúl ´Tala´ Rangel, van un paso por delante. Estamos en la búsqueda de un tercer arquero”, declaró el estratega mexicano.

Las palabras de Aguirre confirman que Luis Ángel Malagón y Raúl ‘Tala’ Rangel parten con ventaja en la carrera por un lugar en la lista rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 , mientras el cuerpo técnico continúa evaluando opciones para completar el grupo de guardametas.

Los guardametas mexicanos que podrían entrar en la pelea

Uno de los nombres que se mantiene en el radar es Carlos Acevedo, quien ha sido el tercer portero más recurrente en las convocatorias recientes. El arquero es una de las figuras de Santos Laguna en la Liga BBVA MX, posición que ha consolidado gracias a sus atajadas, las cuales reflejan su gran nivel jornada tras jornada.

Otro portero que sigue generando atención es el de Guillermo Ochoa, histórico guardameta de la Selección Mexicana. Actualmente, Memo milita en el AEL Limassol FC, equipo de la Primera División de Chipre, donde continúa sumando actividad.

Este día, Ochoa fue titular en el Derbi de Limassol ante Aris Limassol, duelo correspondiente a la Copa de Chipre,el AEL se impuso 1-0 con un gol en tiempo de compensación (90+6’) anotado por Sérgio Conceicao, el partido era de eliminación directa. El portero mexicano disputó los 90 minutos y mantuvo su arco en cero, firmando su segundo partido consecutivo sin recibir gol.

Te puede interesar: El europeo que sería la primera baja de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Además, sectores de la afición y del entorno futbolístico han comenzado a pedir oportunidades para porteros jóvenes, entre ellos destaca Emmanuel Ochoa, arquero de Cruz Azul, quien actualmente funge como segundo portero tras la lesión de Kevin Mier en el Apertura 2025 y que tuvo una destacada actuación con México en el Mundial Sub-20 de 2025.

La Selección Mexicana continuará su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, encuentros que podrán seguirse a través de Azteca Deportes, por Canal 7 y sus plataformas digitales.