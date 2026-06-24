🧤🇲🇽 ¡Ochoa, la Leyenda! Ovación Total para el Histórico Arquero de México
¡Se detiene el tiempo para una leyenda! 👏🇲🇽 Guillermo Ochoa recibe una emotiva ovación de la afición en el Mundial FIFA 2026, reconociendo su trayectoria, liderazgo y momentos inolvidables defendiendo el arco de México. Un instante lleno de respeto y admiración en la cancha.
¡Momento histórico en el fútbol mexicano! 🧤🇲🇽🔥
Guillermo Ochoa recibe una ovación especial de la afición durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, reconociendo su legado como uno de los arqueros más importantes en la historia del fútbol mexicano.