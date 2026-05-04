Gyökeres enciende la ilusión del Arsenal previo al duelo vs Atlético de Madrid

El Arsenal se juega una de las noches más importantes de los últimos años y Viktor Gyökeres lo sabe perfectamente. El delantero sueco habló en la previa del partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid y dejó claro que el conjunto inglés no se confía pese al empate 1-1 conseguido en territorio español.

Te puede interesar: Atlético de Madrid 1-1 Arsenal: Los Gunners salen vivos de la capital ibérica

El atacante reconoció que el duelo en Londres será igual o incluso más complicado que el disputado en el Metropolitano. Para Gyökeres, el equipo dirigido por Diego Simeone tiene la capacidad suficiente para complicar cualquier partido gracias a su experiencia, intensidad y calidad ofensiva.

"Creo que va a ser un partido tan difícil como el de Madrid", comentó el delantero sueco en conferencia de prensa. Además, destacó el peligro ofensivo del Atlético y subrayó que el Arsenal deberá hacer un trabajo defensivo impecable si quiere avanzar a la gran final de la Champions League. La expectativa alrededor del encuentro es enorme. El Emirates Stadium lucirá completamente lleno y el ambiente promete ser espectacular para uno de los partidos más importantes en la historia reciente del club londinense.

Tigres vs Chivas EN VIVO y GRATIS, cuartos de final ida, Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Gyökeres vive una temporada de ensueño con el Arsenal

El delantero sueco se ha convertido en una de las grandes figuras del Arsenal durante esta campaña. En su primera temporada en Inglaterra ya suma 21 goles, números que lo colocan como uno de los atacantes más efectivos de Europa. Gyökeres reconoció que adaptarse al futbol inglés no fue sencillo. Cambiar de país, de liga y de rutina representó un reto importante, aunque aseguró que siempre tuvo claro que quería responder con goles y buenas actuaciones.

El atacante también resaltó el gran ambiente que existe dentro del vestidor de los Gunners. La confianza del grupo se mantiene intacta y la ilusión de alcanzar la final europea se siente cada vez más fuerte.

"Hay muy buenas sensaciones en el vestuario y muy buena energía", aseguró el sueco, quien evitó revelar si el equipo ya trabajó posibles tandas de penales para definir la eliminatoria.

Arsenal sueña con volver a una final europea

La ilusión en el norte de Londres crece con fuerza. El Arsenal lidera actualmente la Premier League y está muy cerca de romper una sequía de 22 años sin conquistar el campeonato inglés.

Ahora, el objetivo inmediato es llegar a la final de la Liga de Campeones, una instancia que el club solamente ha disputado una vez en toda su historia, cuando cayó frente al Barcelona en 2006.

Gyökeres sabe que estos partidos pueden marcar carreras completas y también el futuro de una generación. Por eso, el delantero sueco dejó un mensaje claro: el camino ha sido extraordinario, pero el trabajo todavía no termina.

Te puede interesar: ¡Locura en París! PSG y Bayern Munich anotan 9 goles que deja la eliminatoria abierta