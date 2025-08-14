¡PAREN LAS PRENSAS! Habrá ‘ROYAL RUMBLE’ en Triplemanía XXXIII, así lo ha dado a conocer WWE
WWE alista todo para celebrar Triplemanía XXXIII este 16 de agosto en la Arena Ciudad de México y ha anunciado a su forma, una lucha al estilo ROYAL RUMBLE que ha despertado el interés.
WWE sigue sorprendiendo cuando es inminente la celebración de Triplemania XXXIII , este sábado 16 de agosto en la Arena Ciudad de México, evento de lucha libre que hará en conjunto con AAA pero que tendrá toda la mano y estilo de la empresa de Estados Unidos que ha anunciado un tipo de Royal Rumble en México.
La Triplemanía tendrá 6 luchas y las contiendas de apuestas de máscaras y cabelleras están ausentes, pero sí la disputa de campeonatos y duelos como la batalla real.
Te podría interesar: Rey Mysterio confirma aparición en Triplemanía
¿Habrá Royal Rumble dentro de la Triplemanía 2025 de WWE y AAA?
Entre las 6 luchas anunciadas oficialmente, aparece la Copa Triplemanía, que es una contienda en la que de manera cronometrada van saliendo luchadores y son eliminados al ser sacados por encima del ring hasta que queda un gladiador en el encordado.
WWE conservará esta lucha y la ha anunciado como tipo ROYAL RUMBLE:
“Copa Bardahl
In the Copa Bardahl (Bardahl Cup), participants enter the match at timed intervals, similar to a Royal Rumble Match. Eliminations occur via pinfall. The last remaining competitor wins the Copa Bardahl trophy”.
“En esta Copa, los participantes entran al duelo en intervalos de tiempo, similar al ROYAL RUMBLE. Los eliminados son vía caída por encima de la tercera cuerda. El último competidor gana el trofeo”.
¿Qué luchadores estarán en la Triplemanía XXXIII en el Royal Rumble?
WWE y AAA han mantenido con secrecía los participantes en la Copa similar al Royal Rumble, pero es altamente probable que el roster de AAA y algunas sorpresas de WWE salgan en esa lucha.
En este punto nada limita el imaginar que Penta Zero Miedo pueda entrar en esta lucha o bien Rey Fénix, ambos ligados a la WWE y la AAA.
Esta es la cartelera OFICIAL de la Triplemanía XXXIII
Full Match Card:
AAA Mega Championship Fatal 4-Way Match
El Hijo del Vikingo (c) vs. Dragon Lee vs. Dominik Mysterio vs. El Grande Americano
AAA Tag Team Championship Street Fight
Angel & Berto (c) vs. Pagano & Psycho Clown
Six-Person Tag Team Match
Niño Hamburguesa, Mr. Iguana & Lola Vice vs. Finn Bálor, JD McDonough & Raquel Rodriguez
Reina de Reinas Championship Triple Threat Match
Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya
Latin American Championship Match
El Mesías (c) vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.
Copa Bardahl Match
In the Copa Bardahl (Bardahl Cup), participants enter the match at timed intervals, similar to a Royal Rumble Match. Eliminations occur via pinfall. The last remaining competitor wins the Copa Bardahl trophy.
This Saturday, the biggest AAA event of the year, Triplemanía XXXIII, will stream LIVE exclusively on the WWE, WWE Español and Lucha Libre AAA YouTube channels at 9 ET/6 PT.— WWE (@WWE) August 12, 2025
Here's everything you need to know ⤵️https://t.co/Rpr5S8kZGs pic.twitter.com/rQZW03dbMo