¡Sorprendente nunca antes visto! Triplemanía 33 promete romper precendentes en eventos de lucha libre

La Triplemanía 33, promete romper con todo lo que se ha visto en el pasado en cuanto eventos de este calibre, por la llegada de la WWE en la operación de AAA.

Triplemania 33 luchadores wwe aaa en vivo
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
La Triplemanía 33, el magno evento de lucha libre, el que despierta la ovación de las multitudes está a solo 3 días de suceder, y en este punto se conocen 6 luchas, que han anunciado WWE en conjunto con la AAA, teniendo ahora las decisiones WWE por lo que sus estrellas están presentes en 4 de las seis luchas, pero podrían suceder más acciones y apariciones.

Los aficionados se preguntan, ¿qué luchas habrá en Triplemanía y aquí se responde esa incógnita del ‘respetable’?

Desde Dominic Mysterio hasta Rey Mysterio, pasando por Natalya y El Grande Americano, se adelanta que será un show épico, sin precedentes y que será el arranque de esta nueva historia WWE y AAA.

Triplemania 33 luchadores wwe aaa en vivo

¿Qué sorpresas podría haber en Triplemanía 2025?

Como nunca, medios de comunicación, aficionados y luchadores podrían imaginar apariciones y contiendas.

Apenas en Raw, Dominic Mysterio y El Grande Americano fueron severos ante AJ Styles derrotándolo y esos personajes centrales serán los contrincantes de Hijo del Vikingo y Dragon Lee.

Aquí lo sugerente es la aparición de AJ Styles en la ecuación pues es un luchador con pasado en AAA enfrentando Al Mesias años atrás.

¿Qué tal si AJ Styles aparece y cobra venganza ante El Americano y Dominic?

¿Dónde ver la Triplemanía 33 de este 2025?

La Triplemanía XXXIII la podrás seguir este sábado 16 de agosto, con todo lo que ocurra en la Arena CDMX en televisión abierta, nacional y gratis por Azteca Siete, justo al terminar Box Azteca.

El comunicado OFICIAL de WWE sobre Triplemanía en su sitio web:

This Saturday, the biggest AAA event of the year, Triplemanía XXXIII.

Full Match Card:

AAA Mega Championship Fatal 4-Way Match
El Hijo del Vikingo (c) vs. Dragon Lee vs. Dominik Mysterio vs. El Grande Americano

AAA Tag Team Championship Street Fight
Angel & Berto (c) vs. Pagano & Psycho Clown

Six-Person Tag Team Match
Niño Hamburguesa, Mr. Iguana & Lola Vice vs. Finn Bálor, JD McDonough & Raquel Rodriguez

Reina de Reinas Championship Triple Threat Match
Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya

Latin American Championship Match
El Mesías (c) vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.

Copa Bardahl Match

In the Copa Bardahl (Bardahl Cup), participants enter the match at timed intervals, similar to a Royal Rumble Match. Eliminations occur via pinfall. The last remaining competitor wins the Copa Bardahl trophy.

triplemania 33 cartelera oficial

¿Aún hay boletos para la Triplemanía XXXIIII?

De acuerdo a los esquemas de la Arena Ciudad de México sobre la disponibilidad de boletos, todo está vendido, pero WWE y AAA han publicado nueva información sobre boletos de experiencia VIP que tiene convivencia antes de las contiendas con los luchadores que estarán en Triplemanía.

