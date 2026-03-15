¿Habrá sanción? El PÓLEMICO festejo de Efraín Juárez tras empatar con Cruz Azul en la Liga BBVA MX

El empate entre Pumas de la UNAM y Cruz Azul en la Jornada 11 de la Liga BBVA MX dejó un cierre cargado de tensión en el Estadio Olímpico Universitario, pero el momento que más llamó la atención ocurrió después del silbatazo final, donde ell técnico Efraín Juárez celebró con intensidad frente a la tribuna, en un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El conjunto universitario rescató el empate 2-2 en los minutos finales tras un partido complejo. Pumas llegó a estar abajo por dos goles y además jugó con diez futbolistas desde el minuto 68 por la expulsión de Nathan Silva. A pesar del escenario adverso, el equipo logró igualar el marcador en la recta final del encuentro.

Tras el final del partido, Juárez caminó hacia la zona donde se encontraba la afición local y celebró de forma efusiva. En los videos difundidos se le observa gritando hacia la grada frases como “aquí sobran huevos” mientras señalaba repetidamente la zona de los genitales, un gesto que generó debate entre aficionados y analistas.

En la conferencia posterior al encuentro, el entrenador explicó que se trató de un festejo dirigido a la afición y relacionado con el esfuerzo del equipo para remontar el marcador. Señaló que fue una reacción al carácter mostrado por sus jugadores durante el partido.

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¿Podría haber sanción para Efraín Juárez previo al Clásico Capitalino?

Hasta el momento, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol no ha informado si abrirá un procedimiento por lo ocurrido. Los reportes disciplinarios de la Federación Mexicana de Futbol suelen publicarse entre lunes y martes después de cada jornada.

En caso de que se revise la acción, el reglamento contempla sanciones por conductas consideradas antideportivas o gestos inapropiados hacia la grada. En antecedentes recientes dentro del futbol mexicano, este tipo de situaciones han derivado en multas económicas y, dependiendo de la valoración de la Comisión, suspensiones de uno o dos partidos.

El técnico también cuenta con episodios recientes relacionados con celebraciones polémicas. A finales de 2024, cuando dirigía al Atlético Nacional en Colombia, un festejo frente a la afición rival derivó en sanciones administrativas y deportivas, además, durante el torneo Liga BBVA MX de 2025 recibió una suspensión de dos partidos tras un incidente con el cuerpo arbitral en un Clásico Capitalino.

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