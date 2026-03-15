ÚLTIMA HORA: La UEFA CONFIRMA la cancelación de la Finalissima 2026 entre España y Argentina

La UEFA confirmó que la edición 2026 de la Finalissima no se disputará. El partido iba a enfrentar a la Selección de España, campeona de la Eurocopa 2024, contra la Selección de Argentina, ganadora de la Copa América 2024. El encuentro estaba programado inicialmente para el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha.

La sede en Qatar fue descartada debido a la escalada de tensiones y conflictos en Medio Oriente, lo que complicó las condiciones de seguridad y organización del evento. A partir de ese momento comenzaron las gestiones para intentar reubicar el partido en otra sede.

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Las conversaciones entre la UEFA y la Asociación del Fútbol Argentino se prolongaron durante varias semanas sin llegar a un acuerdo sobre una nueva fecha o sede dentro del calendario internacional.

Ante la falta de consenso y el calendario ajustado previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el organismo europeo decidió cancelar la edición de la Finalissima correspondiente a 2026.

It is with great disappointment that we confirm the cancellation of the 2026 Finalissima, due to circumstances and scheduling constraints that made the match impossible to reschedule.



👇Read more here: https://t.co/NWDLNDJnpw — UEFA (@UEFA) March 15, 2026

Sedes alternativas y el rechazo al Santiago Bernabéu

Una de las opciones analizadas tras descartarse Qatar fue disputar el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. La propuesta contemplaba utilizar el estadio del Real Madrid y repartir el boletaje entre ambas federaciones, pero la dirigencia argentina no dio su aprobación.

También se exploraron sedes neutrales en Europa, con ciudades como Londres, Roma y Lisboa entre las opciones consideradas. Sin embargo, los temas logísticos y el calendario internacional impidieron concretar esas alternativas.

Otra propuesta contempló disputar la Finalissima en formato de ida y vuelta, con un primer partido en Madrid y una revancha en Buenos Aires durante una futura ventana internacional. Las diferencias contractuales y comerciales, además de la falta de fechas disponibles, terminaron por descartar también esa posibilidad.

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