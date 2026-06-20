OFICIAL: El primer ELIMINADO del Mundial 2026

Es oficial. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya tiene al primer equipo eliminado. Luego de la derrota de la Selección de Haití ante Brasil, el conjunto caribeño ya no tiene opciones para avanzar a la Fase Eliminatoria del certamen internacional.

A pesar de que el equipo dirigido por Sébastien Migné aún tiene un juego pendiente ante Marruecos y tienen posibilidad de hacer tres puntos, Haití ya no puede escalar al tercer puesto del Grupo C, esto debido al criterio de desempate para la presente edición de la Copa Mundial de la de la FIFA 2026™.

Y es que si Haití vence a Marruecos y Escocia cae ante Brasil, tanto el cuadro caribeño como la escuadra de Reino Unido estarían empatados con tres puntos, no obstante, la Selección de Haití quedaría en cuarto lugar por el resultado del enfrentamiento directo en la Jornada 1 de la Fase de Grupos, encuentro en el que los escoceses vencieron a Haití.