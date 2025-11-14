deportes
Noticias
Azteca Deportes
Internacional
Haití vs Costa Rica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del ‘Piojo’ Herrera en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026: hoy jueves 13 de noviembre; marcador online

Miguel ‘Piojo’ Herrera y la Selección de Costa Rica se juegan su pase al Mundial 2026 en territorio haitiano

Haití se enfrenta a Costa Rica por su boleto al Mundial 2026
Francisco Fernández
Internacional
No hay mañana para la Selección de Costa Rica dirigida por el mexicano Miguel 'Piojo' Herrera que este jueves 13 de noviembre se juega su pase al Mundial 2026 ante su similar de Haití en el Estadio Ergilio Hato de Curazo.

