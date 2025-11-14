Haití vs Costa Rica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del ‘Piojo’ Herrera en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026: hoy jueves 13 de noviembre; marcador online

No hay mañana para la Selección de Costa Rica dirigida por el mexicano Miguel 'Piojo' Herrera que este jueves 13 de noviembre se juega su pase al Mundial 2026 ante su similar de Haití en el Estadio Ergilio Hato de Curazo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Comisión Disciplinaria confirma SUSPENSIÓN de Adalberto Carrasquilla tras partido vs Cruz Azul