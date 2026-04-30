Golpe durísimo para el PSG: dura baja previo a la vuelta vs Bayern

El París Saint-Germain recibió una noticia que encendió todas las alarmas en plena semifinal de la Liga de Campeones. Achraf Hakimi no podrá disputar el partido de vuelta ante el Bayern de Munich después de confirmarse una lesión en la pierna derecha que lo dejará fuera varias semanas.

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La baja representa un golpe muy fuerte para el equipo dirigido por Luis Enrique, especialmente por el momento en el que llega. El PSG logró una vibrante victoria 5-4 en el Parque de los Príncipes, pero ahora deberá defender la ventaja sin una de sus piezas más importantes.

Hakimi salió lesionado en los minutos finales del encuentro tras una jugada con el alemán Konrad Laimer. El lateral cayó al césped tomándose la pierna derecha y de inmediato mostró señales de dolor.

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Luis Enrique pierde a una pieza fundamental

La situación fue todavía más complicada porque Luis Enrique ya había agotado todas sus ventanas de cambio. Ante esa circunstancia, el técnico decidió mantener a Hakimi en el campo y colocarlo como atacante durante los últimos minutos para no desordenar defensivamente al equipo.

El esfuerzo del futbolista terminó reflejando la importancia que tiene dentro del sistema parisino. Hakimi se ha consolidado como uno de los jugadores más desequilibrantes del PSG gracias a su velocidad, profundidad y capacidad ofensiva desde la banda derecha.

La lesión llega en un momento delicado de la temporada, donde el club francés pelea por alcanzar otra final de Champions. Además, no es la primera vez que el marroquí atraviesa problemas físicos esta campaña, ya que anteriormente estuvo fuera durante una parte importante del inicio del torneo.

El PSG busca soluciones para una semifinal decisiva

Ahora, Luis Enrique deberá mover piezas para suplir una ausencia muy difícil de cubrir. Durante la anterior baja de Hakimi, el entrenador encontró respuestas en Warren Zaïre-Emery, quien logró adaptarse al lateral derecho pese a ser mediocampista natural. Sin embargo, el joven francés venía desempeñándose recientemente en el centro del campo, lo que podría provocar modificaciones importantes en el once titular para la vuelta en Alemania.

Otra posibilidad sería acelerar el regreso del español Fabián Ruiz, quien también ha tenido problemas físicos durante la temporada y apenas comienza a recuperar ritmo competitivo. La serie sigue completamente abierta y el Bayern buscará remontar en casa. Sin Hakimi, el PSG pierde velocidad, experiencia y una de sus principales armas ofensivas.

La batalla por el pase a la final de la Champions entra ahora en una nueva dimensión para el conjunto parisino.

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