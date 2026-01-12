OFICIAL: Real Madrid anuncia la SALIDA de Xabi Alonso tras perder contra el Barcelona

Cambios en el Real Madrid. Luego de la derrota del cuadro merengue ante el FC Barcelona en la Final de la Supercopa de España, el equipo blanco ha anunciado el cese del entrenador, mismo que se dio por acuerdo de ambas partes.

"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

"Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas...", se lee en el comunicado oficial del equipo.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Al frente del Real Madrid, Xabi Alonso tuvo un registro de 34 partidos dirigidos con marca de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas, siendo el juego perdido contra el Barça el ultimátum para anunciar la salida del estratega de 44 años de edad.

Durante la Temporada 2025/26 de LaLiga, el Real Madrid marcha en el segundo puesto de la clasificación con 45 puntos, resultado de 14 triunfos, tres juegos igualados y dos partidos perdidos.

Tras la salida de Xabi Alonso, Álvaro Arveloa toma las riendas del equipo como entrenador: "El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo.

"Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025", expresa el comunicado.