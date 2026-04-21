Hansi Flick se proyecta en el Barça: quiere seguir y sueña con la Champions

En medio de semanas decisivas para el FC Barcelona, el entrenador Hansi Flick fue claro y directo: quiere continuar al frente del equipo. El estratega no solo dejó abierta la puerta a una renovación, sino que también reconoció que esta etapa podría ser la última de su carrera, lo que le da un significado especial a su proyecto en el club blaugrana.

"Ese es mi plan", aseguró Flick, dejando ver su deseo de extender su vínculo más allá de junio de 2027. Incluso, mencionó que le gustaría seguir cuando el estadio esté completamente terminado, una señal clara de su intención de permanecer a largo plazo.

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Un proyecto con ambición europea

Más allá de la continuidad, Flick tiene un objetivo muy claro: conquistar la Liga de Campeones. El técnico alemán no dudó en señalar que ese es uno de sus grandes sueños con el Barcelona.

"Creo que podemos, tenemos un equipo fantástico", afirmó, destacando el potencial de una plantilla joven que aún tiene margen de crecimiento. Sin embargo, también fue enfático en la necesidad de tomar decisiones inteligentes en el mercado de fichajes.

El entrenador subrayó que el equipo necesita jugadores con experiencia y liderazgo dentro del campo, capaces de guiar en momentos clave, especialmente en partidos de alta exigencia como los de la Champions. En ese sentido, recordó la importancia que tuvo la figura de Íñigo Martínez como líder en temporadas recientes.

También reconoció que las ausencias de jugadores como Frenkie de Jong y Raphinha afectaron el rendimiento del equipo en momentos importantes, aunque dejó claro que no lo considera una excusa para la eliminación europea ante el Atlético de Madrid.

Liderato en LaLiga y un cierre exigente

Mientras el sueño europeo sigue pendiente, el Barcelona mantiene el control en LaLiga. El equipo lidera el campeonato con una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid, a falta de siete jornadas para el cierre del torneo.

A pesar de esta diferencia, Flick fue cauteloso: "No está hecho", advirtió, pidiendo a sus jugadores mantener la intensidad en el tramo final de la temporada. El siguiente reto será el Celta, un rival que el técnico no subestima.

"Cada partido contra ellos cuesta mucho", señaló, anticipando un duelo complicado en el que el Barça deberá mostrar su mejor versión.

Con cuatro títulos ya en su gestión, Flick no solo ha cumplido en resultados, sino también en estilo, algo que considera fundamental en el ADN del club.

Ahora, su mirada está puesta en cerrar la temporada con otro trofeo… y en construir un legado que podría marcar su última gran aventura en el futbol.

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