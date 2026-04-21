Real Madrid 1-0 Alavés: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 33 de LaLiga de España; marcador online

El Santiago Bernabéu abre sus puertas este martes a las 13:30 horas, hora del centro de México, para un duelo que, aunque en el papel parece desigual, está cargado de tensión dramática. El Real Madrid llega herido tras el golpe letal que supuso la eliminación en la UEFA Champions League, un resultado que deja al equipo de Álvaro Arbeloa al borde de una segunda temporada consecutiva sin títulos, situación que la directiva ya ha calificado como intolerable.

Aunque las matemáticas mantienen viva la esperanza en LaLiga, la realidad es cruda: los merengues están a nueve puntos del Barcelona con solo siete jornadas por delante. El equipo no ha logrado sumar de a tres en lo que va de abril. Sin embargo, el equipo blanco sigue siendo una fortaleza ofensiva que debe ser factor para sanar las heridas continentales.

El Deportivo Alavés aterriza en la capital española en su mejor momento de la temporada. Con una racha de cuatro partidos sin perder, ha demostrado una resiliencia notable, especialmente tras el emocionante 3-3 ante la Real Sociedad. No obstante, la tabla no miente: con solo un punto de ventaja sobre el descenso, el equipo vitoriano está obligado a sacar puntos.

Pronóstico del Real Madrid vs Alavés hoy martes 21 de abril 2026

El Real Madrid llega con la moral tocada tras el fracaso europeo y una fragilidad defensiva alarmante (ocho partidos seguidos recibiendo gol). Por su parte, el Alavés está en modo "supervivencia", con una racha de cuatro partidos invicto y una puntería afinada como visitante. Pese a la crisis, el Real Madrid debe llevarse la victoria, los merengues han ganado 7 de sus últimos 9 en casa. El peso del Bernabéu suele imponerse.

Horario y dónde seguir en vivo el Real Madrid vs Alavés desde México

Horario: 13:00 horas tiempo del centro de México

Sigue las acciones del encuentro minuto a minuto a través de aztecadeportes.com

