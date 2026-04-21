Vuelven las buenas noticias para Santiago Gimenez: su equipo logró algo inesperado en Italia

Santiago Gimenez está lejos de su mejor nivel en Italia. Regresó de una lesión en el tobillo en el mes de marzo y apenas suma minutos en el AC Milan. Tras no tener acción en la derrota contra Udinese, el delantero mexicano de 25 años ingresó desde el banquillo contra Hellas Verona en la Jornada 33 de la Serie A y su equipo recibió una gran noticia.

El Rossonero se quedó con la victoria por la mínima gracias al gol de Adrien Rabiot y, en consecuencia, regresó a la segunda posición de la tabla general. El conjunto milano alcanzó los 66 puntos en el torneo, igualando con Napoli, pero superándolo gracias a la diferencia de gol. Cabe destacar que Santi Gimenez jugó 27 minutos tras ingresar en lugar de Rafael Leão en la segunda mitad.

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De todos modos, Milán está lejos de pelear por el título de la Serie A, ya que existe una diferencia de 12 puntos con Inter de Milan. Su clásico rival lidera con comodidad la liga italiana con una suma de 78 unidades. Restan cinco fechas para que la temporada llegue a su fin y todo parece indicar que el Nerazzurri será el campeón del futbol italiano. Sin embargo, el ‘Bebote’ aprovechará esta recta final para sumar minutos de cara a la Copa Mundial de la FIFA.

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Santiago Gimenez ya no es una pieza clave en la Selección Mexicana

El nivel de Gimenez decreció considerablemente en el último tiempo. Su lesión en el tobillo lo dejó fuera de las canchas por cuatro meses y su regreso no fue como se esperaba. Diversos reportes indican que, si bien es cierto que el ‘Bebote’ irá al Mundial, ya no sería una de las principales opciones en el ataque dentro del equipo de Javier Aguirre.

Crédito: Mexsport

En estos momentos, el delantero de 25 años sería la tercera opción del entrenador mexicano por detrás de Raúl Jiménez y Armando González. Cabe destacar que el último gol de Santi Gimenez en Serie A fue a principios de mayo del año pasado, cuando marcó doblete en la victoria contra Bologna. Esto significa que está cerca de cumplir un año sin anotar en el campeonato italiano, dato que refleja su nivel actual.

Santi Gimenez podría dejar Milan tras el Mundial

El conjunto rossonero está explorando nuevas opciones en el ataque de cara a la próxima temporada. Diversos reportes europeos mencionan que Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, no contemplaría a Santiago Gimenez para el siguiente torneo. El futuro del ‘Bebote’ es incierto y hay muchas posibilidades de que cambie de aires una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

