¿Hay fallecidos? Universidad de Chile emite comunicado de última hora sobre los macabros actos de violencia sucedidos ante Independiente

La Universidad de Chile emitió un comunicado esta mañana de jueves, en el que actualiza el estado de salud de los aficionados agredidos por los seguidores de Independiente, tras la vergonzosa riña sucedida el miércoles en el Estadio Libertadores de América en juego de Octavos de Final de la Copa Sudamericana.

El equipo chileno explicó que el presidente del equipo, Michael Clark, ha visitado el nosocomio donde están los lesionados e hicieron público el estado de salud y el número definitivo de afectados que pararon hasta el hospital.

Pese a los rumores de redes sociales y reportes inexactos, anunciaron que no hay personas fallecidas, pero sí hay un seguidor de la Universidad de Chile quien se debate entre la vida y la muerte, en terapia intensiva.

Sin que lo hayan afirmado, el herido de mayor gravedad, corresponde al aficionado que fue apaleado por un hincha de Independiente en varias ocasiones, hasta que conectó un golpe entre la nuca y la parte lateral de la cabeza, lo que lo mandó al suelo al instante.

El presidente Michael Clark se reunió esta mañana con los responsables del Hospital Fiorito para conocer el estado de los 12 heridos que se encuentran en el centro médico.



U de Chile y el comunicado de los lesionados

“El presidente Michael Clark se reunió esta mañana con los responsables del Hospital Fiorito para conocer el estado de los 12 heridos que se encuentran en el centro médico.

Se nos informó que ocho de ellos fueron dados de alta durante la jornada y cuatro se mantienen hospitalizados: uno en terapia intensiva y dos con probabilidad de ser dados de alta hoy”.

Así de acuerdo al reporte de Universidad de Chile, fueron 15 los que tuvieron que ser trasladados a hospital, con ocho que ya pudieron salir por su propio pie, dos que podrían ser dados de alta, cuatro que tendrán que permanecer en el hospital y otro que se encuentra grave.

Conmebol responde ante la bronca de U de Chile e Independiente

El comunicado de la Conmebol señala en primera instancia el rechazo a la violencia y la solicitud a los equipos de la Conmebol a tener la más alta atención en protocolos para evitar situaciones de este calibre.

Expone que el juego se suspendió y luego de canceló y NO se volverá a jugar y de acuerdo al estudio de la situación y las evidencias tendrá una declaración del resultado.

Además, actuará con firmeza en cuanto a las sanciones y castigos por el acto que calificó de repudiantes.

Independiente por fin se pronuncia ante la bronca en su cancha ante U de Chile

El cuadro de Independiente emitió un largo comunicado en el que rechazan los actos de violencia, califica a sus seguidores de delincuentes disfrazados de hinchas.

Acota que los visitantes de U de Chile fueron los que iniciaron los enfrentamientos vandalizando diferentes zonas, por lo que equivocadamente respondieron los locales.

Afirma que usarán todas las evidencias para dar con todos los responsables y culpables para hacer justicia ante la bronca que reiteran son rechazadas y no caben en el futbol.