Independiente - U de Chile: los 3 momentos que transformaron un partido de futbol en pelea campal

Independiente y U de Chile lastimaron al futbol sudamericano. Es que se midieron en la vuelta de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana; sin embargo, lo que parecía un gran partido de futbol terminó en una batalla campal en las gradas entre los aficionados de ambas aficiones. Por lo anterior, la Conmebol se pronunció al respecto y decidió cancelar el encuentro debido a la trifulca que tuvo 3 principales causas.

1- Aficionados de la U de Chile lanzan objetos a los seguidores de Independiente

La confrontación entre los aficionados de ambos equipos inició en el primer tiempo, pero la situación se agravó antes del inicio de la parte complementaria cundo los seguidores de la U. de Chile, que se encontraban en la parte superior, comenzaron a arrojar cualquier tipo de objetos a los de Independiente, como bombas, escobas, monedas y pedazos de inodoro, por mencionar algunos. Por ello, su estadio podría ser clausurado como fue el Monumental de River Plate por uso de pirotecnia .

X Los aficionados de Independiente subieron a la zona de visitantes para iniciar con la batalla campal

2- Falta de seguridad en la tribuna visitante

Los aficionados de la U de Chile arrojaron cualquier tipo de objetos a los de Independiente ante la falta de policías en la tribuna visitante, lo que dio inicio a la batalla campal. Además, en el sector no había alambrado para evitar que los seguidores arrojaran objetos. La Conmebol se pronunció al respecto sobre la “falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad”.

TE PUEDE INTERESAR:



https://x.com/giraltpablo/status/1958344863100883086

La gota que derramó el vaso entre los aficionados de Independiente y U de Chile

3- Libre acceso en las gradas del visitante

Los aficionados de Independiente, ante la falta de seguridad en las gradas visitantes, ingresaron a este sector para comenzar una trifulca con los pocos seguidores chilenos que quedaron en el estadio. Debido a ello hubo personas golpeadas y desnudas. Incluso algunas de ellas cayeron y otras fueron tiradas desde la parte más alta del estadio, hechos que quedaron evidenciados en videos que rápidamente inundaron las redes sociales.

https://x.com/garcialuciano27/status/1958356404483596690

Sin tomar acciones para erradicar la violencia en las gradas

De acuerdo con La Nación, en el estadio había 650 elementos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 150 más de seguridad privada, aunque la mayoría se encontraba afuera del inmueble. Cuando comenzó la batalla campal en las gradas los policías no intervinieron, ni siquiera se acercaron a la tribuna.