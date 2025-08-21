Uno por uno: la lista de todos los heridos que dejó la pelea campal entre Independiente y U de Chile en Argentina

El partido de Independiente y la U de Chile se volvió una batalla campal antes del inicio del segundo tiempo, cuando los aficionados visitantes comenzaron a arrojar bombas y cualquier tipo de objetos a los seguidores locales que se encontraban en la parte baja del estadio, los que luego respondieron con más violencia. Además, hubo 3 momentos claves que influyeron para que el encuentro se volviera una catástrofe , dejando a varios heridos.

El periodista Germán García Grova compartió en su cuenta de X la lista de las personas que resultaron lesionadas, luego de que la Conmebol cancelara el partido de Octavos de Final de la Copa Sudamericana por la falta de seguridad en el estadio . Según el Hospital Fiorito de Avellaneda los heridos son los siguientes:



Gonzalo Alfaro- Grave debido a una caída, en cirugía Jaime Mora – Cirugía por fractura Pablo Mora – Politraumatismo Brayan Martínez – Apuñalado Ignacio Castro – Sutura en la cabeza Diego Trujillo – Politraumatismo Sebastián Aliste – Politraumatismo Fernando Ortiz – Politraumatismo Hian Abreu – Politraumatismo Carlos Mesa – Politraumatismo Román Silva – Politraumatismo Victoria Neira – Politraumatismo

X La pelea campal en el partido entre Independiente y U de Chile dejó a 12 heridos, de los cuales uno de ellos se debate entre la vida y la muerte

De los 12 heridos, la mayoría se encuentran hospitalizados por politraumatismo, entre ellos una mujer. Según el reporte del hospital solo uno se encuentra grave, mientras que los demás están estables, aunque en observación.

¿Qué es politraumatismo, la condición que tienen la mayoría de los heridos que dejó la pelea campal entre Independiente y U de Chile?

De acuerdo con el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el politraumatismo es la consecuencia de las lesiones que dañan dos o más órganos y que en el peor de los casos puede poner en peligro la vida del paciente. Las causas son provocadas por quemaduras, caídas o golpes.

Los videos que circulan en las redes sociales y que causaron la molestia de los usuarios

La batalla campal entre aficionados de Independiente y U de Chile quedó plasmada en videos que empezaron a inundar las redes sociales y causaron la desaprobación de los usuarios. En una de las grabaciones se aprecia como seguidores locales agreden a un adolescente de 14 años con palos, lo golpean en todo el cuerpo hasta que uno de ellos le da en la cabeza, lo que ocasiona que el chico se desmaye.

El video más impactante es la del aficionado que se tiró de una altura de alrededor de 30 metros para evitar ser golpeado. Sin embargo, actualmente se debate entre la vida y la muerte debido a las lesiones que le provocaron a caída.