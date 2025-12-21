Así fue la hazaña de la única medalla olímpica que tiene México en basquetbol

Pese a que el país tiene millones de aficionados y practicantes de basquetbol, los últimos años de esta disciplina ha tenido severas complicaciones en el máximo nivel. Sin embargo, es un excelente momento para recordar aquella hazaña olímpica en la que México consiguió la que hasta el momento es su única medalla en este deporte en toda la historia.

¿Cuándo fue que México logró su única medalla olímpica en basquetbol?

En general, el olimpismo ha dejado historias extraordinarias en las delegaciones mexicanas, sin embargo los deportes de conjunto no han sido la mayor fuente de logros para la bandera tricolor. Pero aún así, el basquetbol consiguió un hito sin precedentes en el ya lejano 1936, es decir hace casi 90 años.

En ediciones pasadas de los Juegos Olímpicos de Alemania, el baloncesto fungió como un deporte de exhibición, y fue en Berlín cuando formó parte oficial de las disciplinas olímpicas. En ese torneo las selecciones que se llevaron el oro y la plata fueron las de Estados Unidos y Canadá, sin embargo México fue la gran sorpresa de dicha edición deportiva.

El equipo mexicano dejó en el camino a Bélgica, Filipinas y a los italianos para llegar a las semifinales. En ese encuentro cayeron ante los Estados Unidos y por eso pelearon por el bronce ante Polonia. Dicho encuentro terminó 26-12, por lo que México consiguió su única medalla en basquetbol de su historia.

¿Cuándo fue la última vez que México clasificó a los JJOO en basquetbol?

Aunque en 1948 se quedaron cercanos a la misma hazaña de un tercer lugar, dicho encuentro lo perdieron por diferencia de 5 puntos ante Brasil. Y lamentablemente la historia reciente de la duela mexicana ha vivido en múltiples fracasos. Tras quedarse de nueva cuenta en el camino rumbo a París 2024, en 2026 se cumplirán 50 años que México no pisa una cancha olímpica.

La última vez que un seleccionado azteca defendió a la nación en basquetbol fue en Montreal 1976. En aquella oportunidad terminaron en la décima posición del certamen.