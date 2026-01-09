Giro INESPERADO en la carrera de Héctor Herrera: el destino que NADIE IMAGINABA en MLS

Héctor Herrera parecía tener escrito un final distinto. Todo apuntaba a que el mediocampista mexicano cerraría su carrera en casa, entre Toluca o Pachuca, arropado por la nostalgia y el reconocimiento. Sin embargo, el fútbol —como la vida— siempre guarda giros inesperados. A sus 35 años, “HH” estaría listo para regresar a la Major League Soccer, un escenario que conoce bien, pero que ahora aparece como una segunda oportunidad cargada de simbolismo.

Tras finalizar su vínculo con los Diablos Rojos del Toluca y convertirse en agente libre en diciembre, el futuro de Héctor Herrera entró en terreno incierto. Su paso por la Liga MX fue discreto: 34 partidos, apenas 11 como titular, un gol y dos asistencias. Números que contrastan con su jerarquía internacional y que habrían acelerado la necesidad de un cambio de rumbo.

Según información que ha surgido desde los pasillos, el destino sería tan inesperado como familiar: Houston Dynamo.

¿Por qué Héctor Herrera volvería a la MLS y a Houston Dynamo?

La respuesta va más allá de lo deportivo. En Houston, Héctor Herrera vivió entre 2022 y 2024 una de las etapas más estables de su carrera reciente. Disputó 82 partidos oficiales, aportó ocho goles, 22 asistencias y fue pieza clave para conquistar la US Open Cup 2022/23. En la MLS encontró regularidad, liderazgo y un entorno que supo explotar su experiencia europea.

El regreso tendría un objetivo claro: volver a ser protagonista. En la MLS, Herrera sabe que puede sumar minutos, asumir galones en el vestidor y competir sin la presión mediática extrema que hoy rodea a la Liga MX. Además, firmaría un contrato por un año, ideal para medir fuerzas y decidir el tramo final de su carrera.

Una revancha personal y la oportunidad de limpiar su imagen

El adiós de Héctor Herrera a Houston no fue el ideal. En 2025 salió del club tras un altercado con un árbitro, una imagen que empañó su legado en la MLS. Volver al Dynamo no solo sería un movimiento deportivo, sino también una reivindicación personal.

Herrera regresaría con la intención de que su último recuerdo en Estados Unidos no sea una polémica, sino liderazgo, profesionalismo y fútbol. Para el público latino en Estados Unidos, su retorno también representa una historia cercana: la de un jugador que, lejos de rendirse, elige reinventarse.

En un año marcado por grandes eventos y con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, Héctor Herrera busca algo simple pero poderoso: seguir compitiendo y despedirse del fútbol desde la cancha, no desde la banca.