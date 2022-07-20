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Henrik Stenson deja la capitanía del Equipo Europeo de la Ryder Cup

Henrik Stenson dejó de ser el capitán del Equipo Europeo de la Ryder Cup unas horas antes de que se anunciara su llegada a LIV Golf, así lo anunció el evento

Henrik Stenson deja de ser captián del Equipo Europeo de la Ryder Cup

Escrito por: Miguel Bárcena

El sueco Henrik Stenson había sido elegido como capitán del equipo Europeo en la Ryder Cup de 2023, pero unas horas antes de que se hiciera oficial su llegada a LIV Golf, la organización del evento informó que dejaría la capitanía con "efectos inmediatos".

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado publicado por la organizacióndel evento en sus redes sociales.

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"Ryder Cup Europe confirma hoy que el mandato de Henrik Stenson como capitán del equipo de Europa para la Ryder Cup 2023, en el Marco Simone Golf and Country Club en Roma (Italia), del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2023, ha finalizado con efecto inmediato", señala el comunicado oficial del Tour Europeo.

Henrik Stenson había sido nombrado como capitán del conjunto europeo el pasado mese de marzo del 2022.

"A la luz de las decisiones tomadas por Henrik en relación con sus circunstancias personales, ha quedado claro que no podrá cumplir con ciertas obligaciones contractuales con la Ryder Cup Europa a las que se había comprometido antes de su anuncio como Capitán el martes 15 de marzo de 2022, por lo que no le es posible continuar en el cargo de capitán", añade el comunicado oficial.

El nombramiento del nuevo capitán europeo para la Ryder Cup 2023 se realizará en las próximas semanas, de acuerdo a la publicación del torneo.

¿Quién es Henrik Stenson?

Henrik Stenson es un golfista sueco de 46 años y que ha obtenido seis triunfos en el PGA Tour -entre ellos un Major, el Open Championship 2016- y 11 en el Circuito Europeo. Además, en mayo del 2014 se consolidó como el número dos del mundo.

¿Cuándo es la Ryder Cup 2023?

La Ryder Cup 2023 está programada para celebrarse en Roma del 25 de septiembre al 1 de octubre de ese año.

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