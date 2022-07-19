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Abraham Ancer se cuela al top 20 del ranking mundial

Después de finalizar en el lugar 11 de The Open, Abraham Ancer se metió dentro de los veinte mejores del ranking mundial; Scottie Scheffler es primero

Abraham Ancer ocupa la posición 20 del ranking mundial

Escrito por: Azteca Deportes

Después de terminar en la posición 11 de The Open Championship el pasado fin de semana, el mexicano Abraham Ancer se coló al top 20 del ranking mundial de golfistas, solamente dos posiciones por detrás del chileno Joaquín Niemann, quien marcha 18º, mientras que su compatriota Mito Pereira cayó hasta el lugar 48 y el colombiano Sebastián Muñoz al 55.

El legendario campo de St. Andrews fue testigo de una tremenda actuación del Turco, quien terminó la última ronda con tarjeta de 65 golpes (-7) libre de bogeys que le permitió remontar varias posiciones hasta la posición 11.

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Abraham Ancer consiguió su mejor resultado en este Major, pero ante su partida a LIV Golf, se podría complicar su participación en los próximos torneos de PGA Tour.

“Me encantó que en todo momento estás pensando muchísimo todos los tiros, me encantan esos campos que tienes que pensa. Siento que (este tipo de campos) levanta mucho a los jugadores más precisos. Me gustaría jugar más este tipo de juego. Encontré la paciencia para poder hacer birdies en la última ronda, contento por eso”, declaró tras su actuación.

Cameron Smith se acerca a Scottie Scheffler en la cima

El australiano Cameron Smith, campeón del Abierto Británico el pasado domingo, se adueñó de la segunda posición en la clasificación mundial de golf, solamente detrás del estadounidense Scottie Scheffler.

La actuación de Smith en St. Andrews le permitió ascender desde el sexto al segundo lugar de la tabla, en la que acumula 9.03 puntos, por los 10.59 de Scheffler, que sufrió mucho en la última vuelta en St. Andrews y cayó hasta la vigesimaprimera posición.

El norirlandés Rory McIlroy -quien luchó hasta el final con Smith, pero acabó tercero- ocupa esa misma posición ahora en la clasificación mundial, con 8.32, justo por delante del estadounidense Patrick Cantlay (7.54).

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El español Jon Rahm descendió dos posiciones y ahora es quinto con 7.39 tras acabar trigésimo cuarto en el Abierto Británico.

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