Fue criticado por la afición por sus lesiones, pero es uno de los máximos goleadores del América

El América goza de una de las historias más ricas dentro del futbol mexicano y esto se debe, en gran medida, a la cantidad de futbolistas que han pasado por la institución, mismas que en su mayoría se han vuelto referentes y leyendas por lo hecho en el campo.

Colectivamente, al América no le alcanza

Una muestra de ello es Henry Martín, futbolista mexicano que hoy en día es uno de los más criticados por la afición pero que, sin embargo, se ha establecido como uno de los máximos goleadores en la historia del América, motivo por el cual no está de más saber su historia.

¿Henry Martín es uno de los goleadores históricos del América?

Luis Roberto Alves Zague es considerado el máximo goleador en la historia del conjunto azulcrema gracias a su labor en el club; sin embargo, unos peldaños atrás se encuentra Henry Martín, quien al día de hoy es el cuarto máximo goleador de todos los tiempos en América.

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Henry Martín llegó al América en enero del 2018 proveniente de Xolos, por lo que ya suma más de ocho años en la institución. Sin embargo, no fue sino hasta hace unos años años que comenzó a destacar en el campo como uno de los mejores delanteros mexicanos del momento.

Y es que, una vez como titular, Henry no soltó esta posición y, después de ocho años, tiene la dicha de presumir un total de 117 anotaciones en 337 duelos disputados. En esta cantidad de tiempo, además, registra 58 asistencias, lo cual habla de su labor en el campo.

¿Henry Martín será el titular en el América de Guillermo Almada?

Después de los primeros juegos del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, todo hace indicar que Henry Martín será uno de los elementos más importantes en el esquema de Guillermo Almada, por lo que el experimentado jugador espera haber superado las lesiones que tuvo en el pasado.