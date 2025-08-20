Henry Martín cada vez más cerca de su regreso con el América

Henry Martín volvió a los entrenamientos con el Club América y su regreso genera optimismo de cara al próximo compromiso del equipo, el cual es en contra de los Rojinegros del Atlas. Tras varios días fuera por problemas físicos, el delantero se reincorporó a las prácticas y trabajó al parejo del grupo en los ejercicios en las instalaciones de Coapa.

¿Qué ejercicios hizo Henry Martín en el entrenamiento del América?

En los videos se observó a Martín realizando ejercicios con balón y participando en rondos y labores tácticas con sus compañeros, señales que el cuerpo técnico interpreta como una buena señal en su proceso de recuperación. El atacante incluso completó parte del trabajo colectivo, aunque la decisión final sobre su participación en el once depende de la evolución en los próximos entrenamientos a lo largo de la semana.

¿Henry Martín jugará contra el Atlas?

El regreso del capitán azulcrema aparece en un momento clave del calendario; la recuperación de una pieza ofensiva con experiencia aliviana la carga sobre la delantera y amplía las opciones tácticas del entrenador André Jardine. Fuentes cercanas al plantel indican que, si mantiene su ritmo de trabajo y no presenta molestias en los próximos días, es muy probable que sea considerado para el partido contra Atlas, programado en la jornada 6 correspondiente del torneo.

Pese al optimismo, en el club mantienen prudencia: el cuerpo médico y el cuerpo técnico evaluarán a Henry día con día para decidir si entra en la convocatoria y, en su caso, si lo hacen como titular o como alternativa desde el banco. Esa cautela busca evitar recaídas y proteger su estado físico a mediano plazo, priorizando que el jugador llegue al 100% antes de recibir minutos competitivos.

El regreso a la dinámica del equipo coloca a Henry Martín en la recta final de su recuperación y lo perfila como una opción real para enfrentar a Atlas; la confirmación oficial sobre su disponibilidad llegará en los próximos entrenamientos y antes de que el club presente la lista de convocados que harán el viaje a la ciudad de Guadalajara.

