Cruz Azul soñaba con estos refuerzos joya y se le cayeron de la bolsa en el último momento

Cruz Azul fichó para el Apertura 2025 a José Paradela, Alex Gutiérrez, Jeremy Márquez y Jorge Rodarte, además del entrenador Nicolás Larcamón, quien sorprendió a todos al reaccionar al insulto que le hicieron . No obstante, la Máquina estaba en búsqueda de refuerzos joya que a último momento no fueron fichados por varias razones.

1. Jordan Carillo

El extremo izquierdo es el fruto del deseo de Cruz Azul desde varias temporadas atrás y este Apertura 2025 no fue la excepción. El jugador de Santos Laguna lucía atractivo, ya que terminaba contrato en junio de este año, por lo que el club solo se encargaría de negociar su salario. Sin embargo, no se llegó a contratar el fichaje y ahora el mexicano continúa con los Guerreros; incluso marcó en la Leagues Cup 2025, torneo que este miércoles 20 de agosto vivirá sus Cuartos de Final .

@jordancarrillo10 Jordan Carrillo es uno de los jugadores que le interesa a Cruz Azul, pues lo siguen desde temporadas atrás

2. Giorgian De Arrascaeta

El uruguayo fue pretendido por Cruz Azul para reforzar su mediocampo, incluso la directiva hizo una oferta formal por él, según diversos medios de Brasil. Sin embargo, Flamengo, su actual club, no quiso venderlo, ya que es una pieza importante para el equipo. Por ello, la Máquina desistió de adquirir un fichaje joya, cuyo valor en el mercado es de 15 millones de euros (327.8 millones de pesos), según Transfermarkt.

@g10dearrascaeta Giorgian De Arrascaeta fue pretendido por Cruz Azul, pero Flamengo rechazó la oferta

3. Luka Jovic

El serbio fue pretendido por Cruz Azul durante casi 2 meses, tiempo en el que la directiva celeste y la gente cercana al futbolista negociaron su traspaso. En teoría la negociación sería fácil, ya que el jugador llegaría como agente libre tras terminar contrato con el AC Milán en junio de 2025.

Sin embargo, conforme pasaron las semanas la negociación por Jovic se enfrió hasta que se cayó definitivamente. Debido a ello, Luka firmó con el AEK Atenas, club en el que juega el mexicano Orbelín Pineda y con el que ya marcó su primer gol.

@lukajovic Luka Jovic fue el refuerzo joya que más cerca estuvo de llegar a Cruz Azul para el Apertura 2025

Cruz Azul desistió en buscar fichar a otro delantero tras fracasar en el intento con el serbio, por lo que actualmente la directiva tuvo que integrar nuevamente al plantel a Gabriel “Toro” Fernández, pese a que tenía medio pie fuera de la institución ante la falta de artilleros en el club.