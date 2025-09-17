Lo que se sabe de la nueva lesión de Henry Martín

Henry Martín, se ha vuelto a lesionar, según informó el Club América a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. El parte médico indica que el centro delantero de las águilas sufrió un esguince en la rodilla izquierda.

La lesión se presentó durante el entrenamiento del lunes 15 de septiembre, por lo que el ‘9' azulcrema ha comenzado una nueva etapa de rehabilitación que, de momento, no le permitirá jugar el sábado en Monterrey, contra los Rayados, que marchan líderes del Apertura 2025.

Las molestias y lesiones que tienen a maltraer a Henry Martín

A lo largo del último mes, el futbolista yucateco había trabajado separado del plantel por molestias en la misma rodilla, que se acumulan, además, a la tendinitis que lo aquejó durante prácticamente un semestre.

Henry había reaparecido el sábado 13 de septiembre, con poco más de 20 minutos de actividad en el Clásico Nacional, que el conjunto de Coapa perdió contra las Chivas, por marcador de 1-2 en el estadio Ciudad de los Deported. Finalizado el compromiso, se le vio abandonar el inmueble sin dolor.

Desde hace varios meses, el jugador de 32 años de edad ha batallado para encontrar su mejor estado físico, y, por ende, ritmo futbolístico. Durante el torneo en curso, Martin, únicamente a iniciado un partido como titular y fue el 9 de agosto, en el triunfo americanista 1-0 sobre el Querétaro.

Los ‘nuevos’ goleadores del América

A partir de sus múltiples ausencias, la responsabilidad, como referencia ofensiva, ha recaído en gente como Rodrigo Aguirre Raúl ‘la Pantera’ Zúñiga; sin embargo, estos acumulan varios partidos sin anotar, y los goles han llegado por elementos que no necesariamente se desempeñan como delanteros de área.

El América se ubica en la tercera posición de la tabla, con 17 puntos, cuatro menos que el Monterrey y tres por detrás del Cruz Azul, que es sublíder.

