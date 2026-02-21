Fue llamado el heredero de Cuauhtémoc Blanco en América y quedó en el olvido

En el fútbol mexicano, las comparaciones suelen pesar tanto como los elogios. Juan Carlos Mosqueda, mejor conocido como el More, fue señalado en sus inicios como el heredero natural de Cuauhtémoc Blanco en América. Esto se debió a su talento, creatividad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

Su aparición en la Liga MX con Club América generó ilusión entre la afición azulcrema, ya que se veía en él a una nueva figura destinada a marcar época. Durante su primera temporada con las Águilas, Mosqueda mostró esa magia que lo distinguía.

Pero tras una seguidilla de partidos y cambios en su entorno deportivo, su carrera tomó otro rumbo. Las expectativas comenzaron a diluirse y el mediocampista pasó de ser una apuesta a futuro a un nombre que quedó en el recuerdo.

El More Mosqueda: de promesa del América al ocaso futbolístico

El debut de Mosqueda con América estuvo cargado de expectativas. Su capacidad para generar jugadas lo llevaron a ser comparado directamente con Cuauhtémoc Blanco, ídolo histórico del club. Pero las exigencias del máximo nivel, la competencia interna y distintos factores deportivos frenaron su consolidación.

Tras su etapa con las Águilas, el jugador pasó por otras instituciones. Pero nunca logró recuperar el protagonismo de sus primeros años. La falta de continuidad y oportunidades impidieron que desarrollara plenamente el potencial que muchos le auguraban.

¿Qué hace hoy Juan Carlos Mosqueda luego de jugar para el América en la Liga MX?

Aunque dejó el fútbol profesional, Juan Carlos Mosqueda no se alejó del deporte. Reapareció hace unos años en el partido de leyendas del Club América, donde el equipo comandado por Cuauhtémoc Blanco enfrentó a las Chivas en un amistoso disputado en el Estadio Azteca.

En videos compartidos por el propio club en redes sociales, se le vio en buena forma física y con destellos de la calidad que lo caracterizó. Mosqueda ha continuado vinculado a la actividad deportiva tras su retiro, manteniéndose activo y cercano al entorno futbolístico.

En cuanto a su presencia digital, el exjugador cuenta con redes sociales donde comparte momentos personales y relacionados con el deporte. Pero mantiene un perfil más discreto que otras figuras mediáticas.